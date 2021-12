Es ya un trending topic como se dice ahora, o tendencia acuñada como tópico el decir "España vaciada" para referirse o ciertas zonas de nuestro país donde la gente se ha marchado a otros sitios, normalmente grandes ciudades. Es decir, emigrado para buscar un medio de vida mejor. Es lo que siempre ha existido desde la Edad Media o si me apuran desde la prehistoria, es decir desde siempre.

Sin embargo, ahora se magnifica, y se difunde como un mantra, otra palabreja importada del budismo, para machacarnos con esta expresión del "vaciado", a mi juicio equivocada, ya que no expresa cabalmente lo que se quiere decir.

En efecto, la denominación "España vaciada", no es correcta desde el momento que en esa España lo que ha disminuido es la población, o sea los habitantes humanos, pero aun siendo mucho esto, sigue existiendo la base como es la naturaleza, su flora y su fauna.

Sigue habiendo árboles y plantas. Flores y matojos y, naturalmente, animales, de todas clases y, posiblemente, en mayor número como son pájaros, reptiles, insectos y, naturalmente, caza menor e incluso mayor. También cursos de agua y toda una naturaleza pujante y además más libre.

¿Puede hablarse entonces de España vaciada a esta España que tenemos en muchas de sus zonas? Entiendo que, en todo caso se trata de España despoblada y hay que remontarse a los años 1950-1960 para entender este fenómeno que afecta al 90% del territorio hispano, ya que, además, la emigración de entonces, de la que ahora tenemos las consecuencias, fue al extranjero, principalmente a Europa.

Y, el "éxodo rural", principal causa de ella, tiene mucho que ver con esta despoblación, generalmente de gente joven, y que crea, sin duda, un desequilibrio profundo entre el campo y la ciudad tanto es así que hasta el famoso manifiesto comunista de Marx y Engels de 1848 y ahora actualizado por Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y vicepresidenta del Gobierno, ya señala en uno de sus puntos el equiparar o igualar progresivamente el campo con la ciudad.

En definitiva, hablemos, pues, de España despoblada y no vaciada, si es que queremos ser certeros y apoyemos iniciativas que surgen cabalmente como la de ADEPIMA, en la comarca de Ciudad Rodrigo que está dando sus primeros pasos para incentivar las actividades creativas, culturales y artesanales y de regeneración del tejido social, y vivencial.

Y habrá muchos más proyectos que evidencian que España no está vacía sino despoblada. Y no olvidemos que "el medio rural es el espacio estratégico y necesario para la supervivencia del ser humano", según un reciente estudio de la Universidad de Murcia que viene a señalar algo que todos sabemos y que resulta obvio, pero a lo que nos resulta más cómodo ignorar y dar la espalda. No hace falta ser comunista para entenderlo y afrontarlo.

Y bueno, teniendo en cuenta las actuales fechas, Muchas felicidades a todos y, sobre todo, que tengamos salud, que buena falta hace.

