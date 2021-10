Reconciliarse con su historia 2 o infórmese de su pasado

Hace un mes, aproximadamente, conocíamos la entrevista al Papa en la que exhortaba a la reconciliación histórica de España y, tras unas breves consideraciones, imputábamos la responsabilidad a una cateta o maliciosa parte de la iglesia española que mantiene desinformado al Papa.

Hoy ya no podemos buscar responsables externos a quien llamamos Santidad, pues él es argentino y no puede desconocer lo mucho y bueno que se hizo en Hispanoamérica, en un tiempo en el que el mundo cursaba, como un derecho natural la esclavitud, nosotros creamos el derecho de indias germen de los derechos humanos, entramos en unas tierras de indígenas caníbales y les enseñamos que "todos somos iguales e hijos de Dios" formando parte de la cristiandad y creando el mayor imperio cristiano del mundo, aquel que hizo que la religión católica fuese mayoritaria en el mundo.

La historia se desarrolla entorno a barbaridades, si nos ponemos, la primera gran burrada es crucificar a un santo inocente ¿quién pidió perdón Santidad? La segunda, la cruenta persecución de los cristianos, en Roma, y tras Roma, durante muchísimos años y hoy en muchos países ¿quién pidió perdón? El exterminio anglosajón en américa del norte para tras la aniquilación, encerrar en reservorios a los indígenas ¿quién pidió perdón? como la revolución rusa, la dictadura comunista imperante en este momento, las guerras de todos los colores, los asesinatos impunes ¿quién pidió perdón?

Si se abolió la esclavitud y se alcanza la igualdad de las mujeres es gracias a "todos somos hijos e iguales a Dios", y no por poder disfrutar de 73 vírgenes en nuestro cielo, ¿también tenemos que pedir perdón por ello?

Los hechos y acontecimientos, si queremos ser serios y justos, deben de ser puestos en relación con su contexto histórico, la cultura del momento y las circunstancias de la personas, no tiene igual visión la crucifixión hoy que hace 2000 años, hoy sería una situación absolutamente impensable y abyecta, pero en aquel momento era una pena aplicada de forma secular a los más pobres o insignificantes.

Santo Padre, si no estoy equivocado, San Francisco de Asís era contrario a la ocupación de cargos de los "jesuitas", que fueron expulsados de América por enriquecerse injustamente con la conquista... usted es jesuita ¿pidió usted perdón por ser Papa contra los criterios de su fundador?¿ha pedido usted perdón por las actitudes de enriquecimiento colonial de los jesuitas? El perdón, la humildad, los valores se proponen, promueven y exigen dando ejemplo, con su aplicación en primera persona. El líder lo es por ser el primero en probar la medicina y no por exigir a sus fieles, a sus seguidores lo que él no cumple.

Durante muchos siglos los ingleses, para ocultar sus barbaridades, sus piraterías y atribuladas acciones, crearon la leyenda negra del Imperio Español, sobre la base de pequeñas verdades coyunturales, manipuladas situaciones incómodas y falsedades flagrantes, con la ocultación de las salvajadas criminales que ellos cometieron sin pudor, ni vergüenza, dieron a luz la mencionada leyenda negra que hoy los estúpidos, los canallas, los incultos, o los mal intencionados, siguen alentando para olvidar que España ha sido el mayor imperio del universo y que la impronta de nuestra cultura es la más importante del mundo presente

Hemos perdido nuestro peso en el mundo, hemos perdido nuestro peso económico, hemos perdido nuestro peso idiomático, nos hemos convertido en el bar y el mesón del mundo; pero, si perdemos nuestra historia, nuestro pasado, perderemos el futuro y la posibilidad de volver a ser lo que fuimos y podemos volver a ser.

Santidad, por Dios, preocúpese de transmitir la palabra de Dios, cumplir su misión y deje de meterse en charcos que ni le van, ni le vienen, no busque el aplauso del enemigo y enfréntese a él (el diablo existe y no está en el pasado), recuerde a San Juan Pablo II y actúe como él y no como un político al uso de tercera generación montonera.

