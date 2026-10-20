El Rey Felipe VI y el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, durante la presentación de la exposición Iberdrola

Más de 20.000 personas visitan en un mes la gran exposición tecnológica de Iberdrola con motivo de su 125 aniversario

Más de 20.000 personas han visitado durante el último mes Un viaje electrizante: una experiencia inmersiva Iberdrola, la gran exposición tecnológica y sobre el futuro de la electricidad organizada por Iberdrola con motivo de su 125.º aniversario.

La muestra concluye hoy su estancia en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles de Madrid tras agotar todas las franjas horarias disponibles y ampliar el número de entradas inicialmente previsto para dar respuesta a la elevada demanda.

Desde su apertura al público el pasado 21 de septiembre, la iniciativa ha despertado un gran interés entre personas de todas las edades.

A través de una propuesta divulgativa, inmersiva e interactiva, los visitantes han podido recorrer los principales avances que han marcado la historia de la electricidad y descubrir cómo la innovación eléctrica está transformando las ciudades, la movilidad y la industria.

La exhibición ha tenido una acogida especialmente destacada entre la comunidad educativa.

Cerca de 4.000 alumnos de 40 colegios han participado en las visitas y talleres escolares, concebidos para acercar de forma práctica los fundamentos científicos y las aplicaciones de la electricidad, despertar la curiosidad por la ciencia y la tecnología e impulsar nuevas vocaciones entre los más jóvenes.

Durante estas actividades, los estudiantes han realizado experimentos relacionados con la electricidad estática, los circuitos eléctricos, la generación de carga o la transmisión inalámbrica de energía.

La exposición también ha contado con demostraciones mediante una bobina de Tesla, contenidos audiovisuales, piezas originales de valor histórico y tecnológico, y una experiencia inmersiva con gafas de realidad mixta.

Una nueva etapa

Tras el éxito conseguido en Madrid, Un viaje electrizante comienza ahora una nueva etapa con un recorrido itinerante por diversos colegios.

De este modo, Iberdrola prolongará el carácter educativo de la iniciativa y facilitará que más estudiantes puedan acercarse al mundo de la electricidad, la innovación y la tecnología.

Una vez concluida esta itinerancia, la exhibición se instalará de manera definitiva en el Campus de Formación e Innovación de Iberdrola en San Agustín del Guadalix, donde continuará contribuyendo a la divulgación científica y tecnológica y a la formación de las nuevas generaciones.

Este nuevo recorrido da continuidad a uno de los objetivos centrales de la muestra: compartir el conocimiento acumulado durante 125 años de evolución del sistema eléctrico y mostrar el papel protagonista que desempeñará la electricidad en la construcción de un modelo energético más seguro, competitivo y sostenible.

La propuesta permite conocer este proceso a través de la propia trayectoria de Iberdrola, desde las primeras centrales eléctricas hasta el desarrollo de las energías renovables, las redes inteligentes y el almacenamiento energético.

Hito del 125 aniversario

La exposición fue inaugurada el pasado 21 de septiembre por el Rey Felipe VI, acompañado por el presidente ejecutivo de Iberdrola, Ignacio Galán, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

Durante la visita inaugural, Felipe VI conoció las innovaciones que han transformado el sistema eléctrico y algunos de los avances tecnológicos que impulsarán la electrificación durante las próximas décadas.

Un viaje electrizante forma parte de 125 años luz, el programa con el que Iberdrola celebra en 2026 sus 125 años de historia.

La compañía está desarrollando a lo largo del año conciertos, actividades sociales, exposiciones y propuestas culturales para compartir con la sociedad su legado y su contribución al progreso económico, industrial y social.