Cajamar mejora su cuenta online hasta un 2,27% TAE para nuevos clientes: con un saldo máximo de hasta 50.000 euros

Cajamar ha anunciado que ha mejorado las condiciones de su cuenta online para nuevos clientes, mejorando su rentabilidad hasta el 2,27% para un saldo máximo de 50.000 euros para nuevos clientes y siempre que tengan Bizum.

Con esto, la remuneración puede llegar hasta un máximo de 1.125 euros brutos durante el primer año.

Con esta iniciativa, la entidad continúa apostando por ofrecer soluciones digitales competitivas, sencillas y adaptadas a las necesidades financieras actuales de los clientes.

Además, esta cuenta está exenta de comisiones de administración y mantenimiento y pone a disposición de los nuevos clientes una tarjeta de débito gratuita, facilitando una gestión ágil y cómoda del día a día.

La cuenta online es compatible con la Promoción Nómina y la Promoción Pensión, cuya vigencia se ha ampliado hasta el próximo 31 de marzo de 2027.

Los nuevos clientes que, además, domicilien la nómina o pensión en la entidad por primera vez se beneficiarán de una remuneración adicional de hasta 750 euros en función de su importe y siempre que la mantengan domiciliada durante un mínimo de 36 meses.

Este producto, que se puede contratar de forma completamente digital, mediante un proceso sencillo que permite abrir la cuenta desde cualquier dispositivo, incorpora además funcionalidades que facilitan la gestión financiera diaria.

Permitiendo operar y realizar el seguimiento de la cuenta desde la App o la banca electrónica, programar transferencias automáticas y disponer de atención personalizada a través del servicio Conecta.