El presidente de la Cámara de Valladolid junto al director general de Cartif en Gala EDEN 2026. Fotografía: Cámara de Comercio de Valladolid.

Cartif recibe el Premio Empresa 2026 por su impulso a la innovación y la transferencia de conocimiento

La Escuela de Negocios de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Valladolid ha celebrado, este jueves 15 de octubre, su gala anual de clausura del curso académico 2025-2026.

Gala correspondiente a la promoción Juan Sebastián Elcano, en un acto que reunió a alumnos, docentes, empresas, familiares y representantes institucionales.

Durante la apertura, el presidente de la Cámara de Valladolid, Víctor A. Caramanzana, destacó el compromiso de la corporación con una formación de excelencia conectada con las necesidades reales de las empresas.

“Hoy la formación ya no es un valor complementario, sino una necesidad estratégica para los profesionales que quieren continuar creciendo y adaptarse a un entorno cada vez más exigente”, señaló.

En esta edición, la Escuela de Negocios de la Cámara de Valladolid ha galardonado a Cartif con el Premio Empresa 2026 en reconocimiento a su contribución al desarrollo tecnológico y a la mejora de la competitividad empresarial a través de la investigación y la transferencia de conocimiento.

El galardón fue entregado por el presidente de la Cámara de Valladolid a José Ramón Perán, director general de Cartif, quien agradeció a la corporación su compromiso con la actividad empresarial y la formación, “lo cual genera riqueza, progreso, desarrollo y calidad de vida en nuestro territorio”.

La gala incluyó la tradicional entrega de los diplomas académicos a los alumnos, así como los reconocimientos a los mejores expedientes académicos de la promoción que en esta edición fueron entregados a Ana Belén Monje del Hoyo, Adolfo Antolín Gallardo, Carla Represa Rubio y Rubén González Bombín, del Máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos y Desarrollo Personal; y Jaime Cabrera Rodríguez, del Máster en Liderazgo y Gestión de Equipos.

La gala contó con la participación de Luis Gallego, consultor estratégico y divulgador especializado en transformación digital y cambio organizacional, quien ofreció una ponencia inspiracional.

Así, bajo el título "Cómo aprenden las especies", Gallego reflexionó sobre el aprendizaje, la adaptación y el enfoque 5.0 en las organizaciones, así como la necesidad de impulsar modelos empresariales en los que la innovación tecnológica avance de la mano del talento y las personas.

Jaime Cabrera y Javier Simón, Premio Santos Villanueva al Mejor Liderazgo

Otro de los reconocimientos destacados fue el Premio Santos Villanueva al Mejor Liderazgo, concedido ex aequo a Jaime Cabrera Rodríguez y Javier Simón Pascual.

Este galardón, elegido por los propios compañeros de promoción, reconoce las cualidades humanas y profesionales vinculadas al liderazgo, rindiendo homenaje a Santos Villanueva, quien fuera secretario general de la Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León.

Con la clausura de la promoción Juan Sebastián Elcano, la Escuela de Negocios de la Cámara de Valladolid cierra una nueva edición de sus programas de posgrado y reafirma su compromiso con la formación continua, el desarrollo del talento y la mejora de la competitividad empresarial.

Tras más de dos décadas formando profesionales y directivos, la institución afronta el nuevo curso con una oferta formativa orientada a las necesidades actuales de las empresas, con especial atención al liderazgo, la gestión de personas, la innovación y los desafíos de la Industria 5.0.