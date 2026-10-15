Gadis impulsa el negocio de las emprendedoras rurales con sus 1.000 proveedores de proximidad

Gadis ha vuelto a convertirse en el altavoz del papel clave que desempeñan las mujeres en el medio rural a través del relato de sus protagonistas: proveedoras locales de la cadena de supermercados.

El 5º Foro Mujeres Reales ha tenido lugar bajo el título 'Tradición, calidad e innovación' y ha puesto de manifiesto el compromiso de la empresa para fomentar el emprendimiento femenino y garantizar así el futuro del entorno rural.

La jornada, además, ha servido para presentar las nuevas piezas audiovisuales de la campaña que se va a poner en marcha con motivo del Día Internacional de las Mujeres Rurales, que tiene lugar cada 15 de octubre.

Fomentar la diversificación socioeconómica local, garantizar el relevo generacional y crear arraigo son los tres grandes retos a los que se enfrenta el medio rural.

Y, en este contexto, la labor de las mujeres es esencial para conseguirlo. Es en esta línea en la que ha intervenido el adjunto a dirección de Compras de Producto Fresco de Gadis, Jaime Calvo, que ha destacado la apuesta pionera de la empresa por los proveedores de cercanía y su compromiso por continuar avanzando junto a los 1.000 proveedores de km 0.

"Para nosotros sus productos son un factor diferencial", ha sostenido, mientras que la directora de Marketing y RSC de Gadisa Retail, Melisa Pagliaro, ha defendido que el medio rural "no solo conserva tradiciones, también construye futuro".

"Hoy encontramos empresas que incorporan tecnología, que desarrollan nuevos productos y detrás de muchos de esos proyectos hay mujeres que están tomando decisiones, emprendiendo y demostrando que tradición e innovación no son conceptos opuestos", ha añadido esta última.

Innovación en el sector lácteo

La fundadora de Kalekói, Susana Díaz, ha relatado que entrar en Gadis "fue muy importante porque la logística nos dio una estabilidad y pudimos invertir en seguir aumentando la producción y creando puestos de trabajo".

Su empresa comenzó como un pequeño obrador y en la actualidad es muy reconocida por su kéfir y yogures artesanales. La innovación en el sector lácteo y su modernización y competitividad ha sido uno de los temas abordados en la jornada.

También relató su experiencia Carmen Vázquez, copropietaria de Queinaga, cuyos inicios se produjeron en una explotación lechera familiar.

"En 1995 apostamos por la transformación para revalorizar la explotación. En la actualidad somos 17 trabajadores y 13 son mujeres. Estamos muy orgullosos de contribuir a la tradición y a la fama de los quesos de Curtis", ha explicado.

Gadis también ha querido hacer hincapié en el valor del emprendimiento femenino desde el respeto a la tradición. Noelia Dourado ha contado el giro que decidió dar a su vida para convertirse en copropietaria de Horta Santa con su marido.

"Yo trabajaba en una farmacia y Andrés era marinero. Ninguno de los dos somos de aquí y empezamos de cero", ha comentado sobre su explotación agrícola, que surte a la cadena de supermercados de pimientos, cebollas o tomates.

"Creo que Gadis cumple muy bien con su lema: en confianza", ha concluido.