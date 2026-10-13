La Fundación Eurocaja Rural premia dos proyectos en CyL por crear nuevas oportunidades de empleo inclusivo

Imagen de 'Work&IA', el proyecto de Aspaym en Simancas que fue elegido en 'Workin 2025'. Fundación Eurocaja Rural

La Fundación Eurocaja Rural ha resuelto la convocatoria Workin 2026, donde han sido seleccionados dos proyectos de Castilla y León que pretenden mejorar la empleabilidad y facilitar el acceso al mercado laboral de las personas con discapacidad.

Las dos iniciativas forman parte de una selección de 10 proyectos que han sido elegidos por la Fundación Eurocaja Rural a nivel nacional dentro de una convocatoria en la que se han recibido más de 100 candidaturas de todo el país.

De esta manera, Aspace Castilla y León y Brian Desarrollo y Bienestar en Palencia recibirán 10.000 euros para cada uno, dentro de una iniciativa que cuenta con 100.000 euros de presupuesto.

Estas ayudas permitirán desarrollar programas de formación adaptada, empleo con apoyo, orientación laboral y acompañamiento personalizado, además de iniciativas que crean experiencias profesionales en entornos reales.

Para Eurocaja Rural, el acceso al empleo es un elemento esencial para avanzar en la autonomía personal, la igualdad de oportunidades y la participación social.

Workin, por ello, no se limita únicamente a impulsar acciones formativas, sino que también apoya proyectos capaces de convertir las competencias y capacidades de cada persona en oportunidades laborales sostenibles y concretas.

El proyecto de Aspace Castilla y León beneficiario es 'Talento Aspace CyL', que trabaja por la formación e inserción laboral de personas adultas con parálisis cerebral y discapacidades afines que precisan apoyos personalizados.

Brian Desarrollo y Bienestar, por su parte, presentó Brian Circular, un proyecto en el que hacen uso de la economía circular como un espacio real de aprendizaje, capacitación y generación de oportunidades laborales.

Además de estas dos entidades de Castilla y León, la Fundación Eurocaja Rural también ha premiado proyectos de la Federación Autismo Castilla-La Mancha, la fundación Valentia de Huesca, la Asociación de Autismo Somos Todos de Huesca, la Fundación AMÁS Social de Madrid, la Asociación Asperger de Asturias, AFANIAS Castellón, Asprosuba 3 Plena Inclusión de Badajoz y Plena Inclusión Aragón.

La selección ha tenido en cuenta la capacidad de los proyectos para impulsar la empleabilidad, promover la igualdad de oportunidades, generar un impacto social positivo y reducir barreras.

También han valorado el grado de innovación, la metodología utilizada, la sostenibilidad, la capacidad de las entidades para llevar a cabo las actuaciones propuestas y la vinculación con el entorno.

Las ayudas Workin de la Fundación Eurocaja Rural se pusieron en marcha en 2014, consolidándose como una de sus principales iniciativas para apoyar a las entidades que trabajan por la inclusión laboral de las personas con discapacidad.

Con esta nueva edición, Fundación Eurocaja Rural impulsa oportunidades de empleo para las personas con discapacidad, poniendo en valor su talento y favoreciendo su autonomía y plena participación en la sociedad. Porque la inclusión laboral no es solo acceder a un puesto de trabajo, sino poder construir un proyecto de vida propio.