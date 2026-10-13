Caja Rural busca en León a los 'Autónomos Fuera de Serie': reconocimiento local y un premio final de 9.000 euros

El verdadero motor que da vida a las calles y pueblos de las provincias, son los que levantan la persiana cada mañana, crean empleo a su alrededor y evitan que el medio rural se quede sin servicios básicos.

Para darles el sitio y el reconocimiento que se merecen, Caja Rural lanza la primera edición de los premios 'Autónomos Fuera de Serie', un certamen organizado por 12 entidades del grupo cooperativo —entre ellas Caja Rural de Zamora en su implantación leonesa— para poner cara y voz al talento por cuenta propia.

Si eres autónomo en León, tienes una trayectoria viva y quieres presentarte, el plazo estará abierto hasta el 15 de noviembre de 2026 a través de la web cajaruraldigital.com.

Los requisitos son sencillos: contar con domicilio fiscal en España, llevar más de dos años con el negocio en marcha en la provincia leonesa, superar los 50.000 euros de facturación anual y, sobre todo, demostrar que tu actividad aporta un valor real al día a día de tu entorno.

A la hora de elegir a los mejores, el jurado no solo mirará las cuentas.

Se valorará especialmente el esfuerzo y la capacidad de reinventarse ante las dificultades; la huella que el negocio deja en el territorio a través de puestos de trabajo, sostenibilidad o el rescate de oficios tradicionales; y las ganas de mirar al futuro con proyectos innovadores que sigan generando oportunidades en León.

De esta primera criba saldrá el ganador territorial de la entidad, que se dará a conocer antes del 2 de abril de 2027 y recibirá como premio un iPhone 17.

Además del reconocimiento local, el galardonado leonés se convertirá en el representante oficial de la entidad en la Final Nacional, donde competirá con los seleccionados por las otras 11 Cajas Rurales participantes: Caja Rural Central (CRC), Caja Rural de Navarra, Caja Rural de Salamanca, Caja Rural Granada, Caja Rural de Asturias, Caja Rural de Teruel, Caja Rural de Zamora, Caixa Popular, Caja Rural del Sur, Globalcaja, Caja Rural de Aragón y Caja Rural de Jaén, por un premio principal de 9.000 euros destinados a impulsar su proyecto empresarial.

Mediante esta propuesta, la entidad financiera reafirma su modelo de banca de proximidad y su apoyo decidido a los profesionales que generan riqueza en el territorio.