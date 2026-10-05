Trapa lanza un pack con tabletas, chocolatinas y bombones de la marca por Halloween: cuesta 9,90 euros

¿Truco o trato? En Trapa lo tienen claro y apuestan por el ‘Truco o Trapa’.

La histórica chocolatera española va a recuperar por Halloween uno de sus packs más divertidos y lo va a hacer, este año, con una importante novedad.

El tradicional estuche deja paso a una bolsa reutilizable de color naranja, que estará decorada para la ocasión con calabazas, murciélagos, fantasmas y otros motivos de Halloween que se van a poder utilizar una vez que los chocolates se acaben.

Está pensada para compartir en casa, y tenerla preparada para cuando llamen a la puerta o salir con ella a la búsqueda de dulces durante la noche del 31 de octubre.

La nueva edición de ‘Truco o Trapa reúne diferentes formatos y chocolates de la marca a un precio de 9,90 euros.

En su interior incluye una tableta de turrón de chocolate con leche y grageas de cacao, una tableta Intenso Leche y una tableta Collection Blanco, además de tres chocolatinas, (Intenso Mini Leche, Trapamilk y Trapamilk Noir) y cinco bombones de chocolate blanco.

Una selección que permite pasar de las tabletas para compartir a las pequeñas chocolatinas y bombones para repartir, y que convierte la propuesta de Trapa en una alternativa para uno de los rituales que ya forman parte de Halloween: llenar la bolsa de chocolates y dulces al grito de “¿truco o trato?”.

Una bolsa para que Halloween no termine

La principal novedad de esta edición está precisamente en el packaging. Frente a la caja de papel kraft utilizada el pasado año, Trapa apuesta ahora por una bolsa reutilizable con asas, presidida por el característico naranja de la compañía y creada especialmente para Halloween.

El nuevo formato suma así una segunda vida al packaging y puede utilizarse tanto durante la propia celebración —para recoger y guardar los dulces— como después de la festividad.

‘Truco o Trapa’ estará disponible hasta agotar existencias por un P.V.P. de 9,90 euros, tanto en la tienda online de Chocolates Trapa como en la tienda física de la marca en San Isidro de Dueñas (Palencia).

Trapa y 135 años de historia

La edición de este año coincide, además, con el 135 aniversario de Chocolates Trapa, fundada en 1891 por los monjes trapenses en el monasterio de San Isidro de Dueñas. Una fecha especialmente significativa para una compañía que continúa buscando nuevas formas de acercar el chocolate a diferentes generaciones y momentos de consumo.

Desde la nueva etapa iniciada en 2013 bajo una propiedad de capital 100 % español, Trapa ha desarrollado un importante proceso de transformación basado en la innovación, el estilo y la modernización de su portfolio. En 2025 alcanzó una facturación récord de 85 millones de euros y actualmente cuenta con más de 300 referencias y presencia en más de 50 mercados internacionales.

Con ‘Truco o Trapa’, la compañía vuelve a adaptar algunos de sus chocolates a una de las celebraciones más esperadas del otoño, esta vez con un formato pensado para acompañar la noche de Halloween y seguir utilizándose mucho después de que desaparezca el último bombón.