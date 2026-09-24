Gadis abre un nuevo supermercado de más de 1.400 m² y con 12.000 referencias en Navatejera: crea 38 empleos

Gadis ha abierto un nuevo supermercado en la provincia de León para crear 38 empleos. Profesionales que van a dar el mejor servicio a los clientes del establecimiento que se estrena en la localidad de Navatejera, en Villaquilambre.

Desde la marca se asegura que con esta apertura y la de San Andrés del Rabanedo, la empresa ha incorporado a su plantilla a un total de 80 trabajadores en los dos últimos meses.

De esta forma ya cuenta con cerca de 2.000 empleados en Castilla y León de los cuales, 500 trabajan en la provincia leonesa.

La excelente localización del nuevo Gadis, en la confluencia de la Avenida de la Libertad con calle La Cerrada, quiere garantizar un acceso cómodo a los vecinos de Navatejera, que ya tienen a su disposición un moderno supermercado con más de 1.400 metros cuadrados de superficie total y más de 12.000 referencias.

Todo con los mejores productos frescos y de proximidad, de marcas líderes, de la marca propia IFA y numerosos artículos veganos, ecológicos, sin gluten y a granel. El objetivo es que los clientes puedan elegir entre un amplio surtido.

Gadis destaca por su apuesta por el producto fresco, con un gran protagonismo de las secciones de pescadería, carnicería, charcutería, frutería y panadería. El nuevo supermercado cuenta con un amplio horario de apertura, de 9.30 a 21.30 horas, de lunes a sábado. Los clientes también pueden hacer la compra online en su web.

Compromiso con la sostenibilidad

Las instalaciones del nuevo Gadis se han diseñado bajo rigurosos criterios de ecoeficiencia y ahorro energético, aprovechando la luz natural e integrando tecnología punta en refrigeración y climatización. Pensado para ofrecer una experiencia ágil, el supermercado cuenta con una distribución interior accesible e intuitiva, complementada con un aparcamiento gratuito de 59 plazas para que los clientes disfruten de la máxima comodidad.

Cerca de los clientes de León: Gadis nº 11

Con este nuevo punto de venta, el 11º en la provincia de León y la segunda apertura en menos de dos meses, tras la de San Andrés del Rabanedo, Gadis consolida su compromiso de cercanía a los clientes con un crecimiento sostenible, impulsando la economía local de Villaquilambre.

La cadena de supermercados favorece el ahorro en la compra diaria a las familias. Esto se concreta en iniciativas como las Oportunigadis diarias, la oferta semanal con más de 400 artículos rebajados y promociones personalizadas a través de los cupones de la app Gadis+.

Además, para celebrar la apertura, del 24 al 30 de septiembre, por cada 20 euros de compra, los clientes pueden participar en el sorteo de 5 jamones ibéricos. Se celebrará diariamente de forma presencial a las 19.30 horas.