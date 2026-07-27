La vicepresidenta segunda de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, mantiene un encuentro de trabajo en Valladolid con el presidente de Reolum, Fernando Muñoz, y el director de Desarrollo y Tramitación de la empresa, José Ramón Agüero, este lunes

La vicepresidenta segunda de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, mantiene un encuentro de trabajo en Valladolid con el presidente de Reolum, Fernando Muñoz, y el director de Desarrollo y Tramitación de la empresa, José Ramón Agüero, este lunes Junta de Castilla y León

Empresas

Una empresa energética creará 700 empleos directos e invertirá 2.850 millones de euros en Castilla y León

La vicepresidenta de la Junta mantiene una reunión de trabajo con la dirección de la compañía.

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La vicepresidenta segunda de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, ha mantenido este lunes un encuentro de trabajo en Valladolid con el presidente de Reolum, Fernando Muñoz, y el director de Desarrollo y Tramitación de la empresa, José Ramón Agüero.

Isabel Blanco ha querido conocer de primera mano la cartera de proyectos que Reolum tiene en Castilla y León, y que plantea una inversión de 2.850 millones de euros en la Comunidad.

Actualmente, Reolum tiene proyectos en diferentes fases de ejecución en La Robla y Villadangos, en León, Monfarracinos, en Zamora, y en un futuro también en Miranda de Ebro, Burgos.

Recreación en vista aérea del ámbito del PRAT Zamora Norte

La vicepresidenta segunda ha destacado la "importante creación de empleo" que supondrán estos proyectos, en torno a los 700 puestos de trabajo directos repartidos por las diferentes plantas.

"Atraer a otras grandes empresas"

También la importancia de "atraer a otras grandes empresas a Castilla y León" fruto de ese desarrollo de suelo industrial en estos puntos de la Comunidad.

Estos proyectos suponen, además, a juicio de Blanco, un "instrumento fundamental" para fijar población en el territorio.

Yann Dumont, uno de los dos fundadores del proyecto La Robla Green y consejero delegado de la empresa impulsora del proyecto, Reolum.

Por ello, la vicepresidenta segunda ha resaltado que es esencial que desde las administraciones "se ayude a simplificar trámites, agilizar la gestión y, en definitiva, facilitar todo lo posible que grandes empresas como Reolum puedan instalarse en Castilla y León".