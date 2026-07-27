Una empresa energética creará 700 empleos directos e invertirá 2.850 millones de euros en Castilla y León

La vicepresidenta segunda de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, mantiene un encuentro de trabajo en Valladolid con el presidente de Reolum, Fernando Muñoz, y el director de Desarrollo y Tramitación de la empresa, José Ramón Agüero, este lunes Junta de Castilla y León

La vicepresidenta segunda de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, ha mantenido este lunes un encuentro de trabajo en Valladolid con el presidente de Reolum, Fernando Muñoz, y el director de Desarrollo y Tramitación de la empresa, José Ramón Agüero.

Isabel Blanco ha querido conocer de primera mano la cartera de proyectos que Reolum tiene en Castilla y León, y que plantea una inversión de 2.850 millones de euros en la Comunidad.

Actualmente, Reolum tiene proyectos en diferentes fases de ejecución en La Robla y Villadangos, en León, Monfarracinos, en Zamora, y en un futuro también en Miranda de Ebro, Burgos.

La vicepresidenta segunda ha destacado la "importante creación de empleo" que supondrán estos proyectos, en torno a los 700 puestos de trabajo directos repartidos por las diferentes plantas.

"Atraer a otras grandes empresas"

También la importancia de "atraer a otras grandes empresas a Castilla y León" fruto de ese desarrollo de suelo industrial en estos puntos de la Comunidad.

Estos proyectos suponen, además, a juicio de Blanco, un "instrumento fundamental" para fijar población en el territorio.

Por ello, la vicepresidenta segunda ha resaltado que es esencial que desde las administraciones "se ayude a simplificar trámites, agilizar la gestión y, en definitiva, facilitar todo lo posible que grandes empresas como Reolum puedan instalarse en Castilla y León".