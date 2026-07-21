Alcampo invierte un millón de euros en la renovación de su supermercado de la avenida del Castillo de Ponferrada

Alcampo ha invertido un millón de euros en la renovación total de su supermercado de la avenida del Castillo de Ponferrada, que inicia así una nueva etapa. El local se ha renovado por completo, además de ampliar su sala de ventas en 30 metros cuadrados y mejorar tanto la experiencia de compra como la eficiencia energética del centro.

Se trata de una transformación integral de los espacios comerciales y técnicos del supermercado, donde destaca la modernización de la línea de cajas, el cambio de suelos, la renovación de la iluminación y de los sistemas de climatización, así como la incorporación de nuevos muebles de refrigerado y congelado más eficientes y sostenibles.

Uno de los ejes principales de la actuación fue la renovación de todas las secciones de producto fresco, que estrenan una nueva imagen y un mobiliario completamente nuevo, reforzando el concepto de mercado, mejorando la exposición de los productos y haciendo la compra más cómoda y atractiva.

Como novedad, se incorpora una sección de elaboración de productos cárnicos propios, ampliando así la oferta de productos preparados y reforzando el valor añadido del producto fresco.

Asimismo, la nueva distribución de los lineales permite ganar amplitud y profundidad comercial, creando espacios más abiertos, recorridos más cómodos y una circulación más fluida por toda la tienda.

Se completa con la incorporación de nuevos sistemas y equipamientos orientados a incrementar la eficiencia energética del supermercado y contribuir a reducir el consumo y el impacto ambiental de la actividad.

El director de Alcampo en León, Palencia, Salamanca, Valladolid y Zamora, Óscar Monclús, subraya que “esta inversión refleja la apuesta de Alcampo por el comercio de proximidad y por seguir evolucionando junto al territorio y por ofrecer tiendas más modernas, eficientes y adaptadas a las nuevas necesidades de compra de los clientes, sin renunciar a la cercanía que siempre ha caracterizado a la compañía”.

“Ponferrada es una plaza estratégica para Alcampo en Castilla y León y esta reforma supone un paso importante para reforzar nuestra presencia en el Bierzo, mejorar la experiencia de compra y consolidar nuestro compromiso con clientes, colaboradores y proveedores de la zona”, añade.