Mañueco pide a la automoción preservar su “liderazgo” con nuevas tecnologías y pone a Horse como ejemplo

Visita a la planta de Horse en Valladolid Ayuntamiento de Valladolid

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha pedido este lunes al sector autonómico de la automoción que preserve su “liderazgo” en España y mantenga su posición como uno de los más importantes de Europa mediante la innovación, la inversión y la incorporación de nuevas tecnologías.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha lanzado este mensaje durante su visita a la nueva planta de fabricación y fundición de culatas de Horse Powertrain en Valladolid, una instalación que ha supuesto una inversión de 45 millones de euros y permitirá crear alrededor de 150 puestos de trabajo.

Mañueco ha advertido de la “difícil coyuntura” que atraviesa actualmente la industria del automóvil y ha señalado algunos de sus principales desafíos, como el exceso de capacidad productiva, los problemas de competitividad o el impacto de la inflación derivado de la crisis bélica en Oriente Próximo.

Ante este escenario, ha defendido la necesidad de mantener las capacidades productivas instaladas, adaptarse a los cambios del mercado y sostener el empleo.

En este sentido, ha situado a Horse Powertrain como ejemplo del camino que debe seguir el sector para afrontar el futuro “de la mano de la innovación y de la inversión en tecnologías”.

“Dais una respuesta inteligente y ambiciosa a los retos y desafíos del sector de la automoción”, ha afirmado.

La nueva instalación está ubicada en el complejo de motores que la compañía posee en Valladolid y se destinará a la fabricación de culatas de aluminio mediante un proceso de fundición por gravedad basculante.

La planta tendrá capacidad para producir hasta 360.000 culatas al año, destinadas principalmente a motores híbridos de alta eficiencia.

Además, permitirá asumir internamente la elaboración de piezas que hasta ahora procedían de proveedores externos.

El proyecto se planteó inicialmente para fabricar unas 300.000 culatas anuales. Sin embargo, las mejoras incorporadas por los equipos técnicos y de ingeniería han elevado la capacidad prevista un 20 por ciento.

La nueva planta ocupa unos 3.500 metros cuadrados y comenzará a distribuir sus primeras piezas a partir del próximo mes de septiembre.

La Junta de Castilla y León declaró en diciembre de 2025 Proyecto Industrial Prioritario las inversiones de Horse Powertrain Spain en Valladolid vinculadas al desarrollo y fabricación de nuevos sistemas de propulsión.

Esta consideración ha permitido agilizar la tramitación administrativa de una actuación estratégica para el futuro industrial de la Comunidad.

Durante la visita, Mañueco también ha destacado la importancia de la colaboración entre las administraciones, las empresas y los trabajadores para atraer inversiones, consolidar proyectos y garantizar el empleo.

Carnero reclama unas “cláusulas espejo”

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha asegurado que la ciudad se siente “orgullosa” de una industria de la automoción que ha sabido evolucionar hacia modelos más innovadores y sostenibles.

“Desde la ciudad de Valladolid no podemos sino sentirnos orgullosos de la automoción y, en este caso, de la automoción que se hace a través de Horse”, ha afirmado.

Carnero ha destacado que la compañía mantiene un compromiso medioambiental, económico y social con Valladolid y con el conjunto de Castilla y León.

“Estamos hablando de la mejor de las automociones, haciéndola con la mayor de las vanguardias y siendo, además, sostenibles desde un punto de vista medioambiental”, ha subrayado.

El regidor ha reclamado también que Europa adopte una posición más firme para proteger a su industria frente a la competencia exterior y garantizar que las empresas de otros mercados cumplan las mismas exigencias regulatorias, laborales y ambientales.

“Europa debe dar un paso al frente, ser más valiente, defender lo que se hace aquí y exigir a los de fuera lo mismo que se nos exige a nosotros”, ha señalado.

En este contexto, Carnero ha defendido la aplicación de las denominadas “cláusulas espejo” en la automoción.

“Si no hacemos eso, difícilmente podremos competir con determinados mercados y determinadas situaciones”, ha advertido.

Innovación y combustibles alternativos

El alcalde ha puesto igualmente en valor la capacidad de innovación de Horse Powertrain, tanto en el desarrollo de motores de combustión con menores emisiones como en los sistemas híbridos y en la investigación de combustibles alternativos.

“Es destacable la capacidad de innovación que se está produciendo en Horse, con motores de combustión que ponen las emisiones al mínimo, con la hibridación y con todo lo que tiene que ver con los combustibles alternativos”, ha explicado.

Carnero ha defendido una transición tecnológica en la que convivan diferentes sistemas de propulsión, desde la electrificación completa hasta las soluciones híbridas y los combustibles de nueva generación.

Además, ha recordado la transformación experimentada por las antiguas instalaciones de motores de Renault, que han aprovechado la experiencia acumulada durante décadas para adaptarse al nuevo escenario industrial.

“Los antiguos motores de Renault han sabido dar un paso al frente, adaptarse y hacer algo distinto, que hunde sus raíces en aquello, pero que hoy es un ejemplo de compromiso con la sociedad y con Valladolid”, ha manifestado.

El alcalde ha agradecido también a Horse Powertrain su apuesta por la capital vallisoletana y por Castilla y León, así como la implicación de los trabajadores.

Asimismo, ha celebrado la firma del convenio colectivo, la ampliación de la actividad industrial y la puesta en marcha de la nueva instalación de culatas, que estará a pleno rendimiento próximamente.

La actuación refuerza el peso de Valladolid y de Castilla y León como referentes de la industria automovilística, un sector estratégico por su capacidad para generar empleo, atraer inversiones y sostener una amplia red de empresas auxiliares y centros tecnológicos.