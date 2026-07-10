Fecosva y Cajamar unen fuerzas para impulsar el comercio local y rural de Valladolid

José Antonio Benavides, director territorial de Cajamar en Castilla y León, y Jesús Herreras, presidente de Fecosva, durante la firma del convenio Fecosva

La banca cooperativa Cajamar ha firmado un convenio con la Federación de Comercio y Servicios de Valladolid y Provincia (Fecosva).

El objetivo del convenio es contribuir al desarrollo del comercio en la provincia de Valladolid, especialmente en el medio rural, y promover el desarrollo económico y social del territorio mediante el apoyo a iniciativas de innovación y fortalecimiento del tejido comercial.

Este acuerdo pone de manifiesto el compromiso de Cajamar con el comercio de proximidad y con los pequeños establecimientos que desempeñan un papel esencial en la cohesión social y económica de los municipios rurales, donde muchas veces constituyen un servicio básico para la población.

A través de esta colaboración, ambas entidades trabajarán conjuntamente para impulsar actuaciones que favorezcan la actividad empresarial y la generación de oportunidades en la provincia de Valladolid.

El convenio ha sido firmado por el director territorial de Cajamar en Castilla y León, José Antonio Benavides, y el presidente de Fecosva, Jesús Herreras, quienes han coincidido en destacar la importancia de sumar esfuerzos para favorecer la competitividad y sostenibilidad del comercio local.

"Un respaldo importante"

Ello especialmente en aquellos municipios donde estos establecimientos cumplen una función esencial para mantener la actividad económica y los servicios de proximidad.

Jesús Herreras ha explicado que “este acuerdo supone un respaldo importante para el comercio de proximidad de Valladolid y su provincia".

"Contar con el apoyo de una entidad como Cajamar nos permitirá seguir impulsando iniciativas que ayuden a nuestros comerciantes a afrontar los retos de la digitalización, la competitividad y el relevo generacional", ha subrayado.

Y ha afirmado que "el comercio local no solo genera empleo y riqueza, sino que también contribuye a mantener vivos nuestros pueblos y a ofrecer un servicio esencial a la ciudadanía”.

En esta línea, José Antonio Benavides ha destacado que "mantener una red comercial activa en nuestros municipios es fundamental para preservar la actividad económica y social y contribuir a la calidad de vida de quienes viven en el medio rural".

Y ha añadido que "en Cajamar creemos en la importancia de acompañar a quienes dinamizan nuestros pueblos y ciudades, contribuyendo al crecimiento sostenible de los territorios y al fortalecimiento de la economía local".