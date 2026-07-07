Más de 27.000 estudiantes aprendieron con Gadis sobre alimentación saludable y consumo responsable

Un grupo de escolares participan en el programa 'Alimentes de Gadis' en uno de sus establecimientos. Gadis

Más de 27.000 estudiantes de Castilla y León y Galicia han aprendido con Gadis durante este pasado curso escolar sobre alimentación saludable, consumo responsable y cuidado del planeta.

Lo han hecho gracias al programa educativo 'Alimentes de Gadis', una vez han superado el itinerario digital que la compañía propone y que está adaptado al currículo oficial de Educación Infantil y Primaria de ambas comunidades autónomas.

Este plan educativo de la cadena de distribución alimentaria contempla que la formación en las aulas se complemente con visitas presenciales a los supermercados, permitiendo que los alumnos experimenten los conceptos de una manera práctica.

Durante la última edición han realizado estos itinerarios guiados un total de 13.622 escolares de 237 colegios, acompañados por cerca de 1.400 docentes y monitores formados en nutrición.

Durante las visitas, los docentes y monitores pudieron explicar in situ el origen de los alimentos y la cadena de valor que siguen hasta llegar a los supermercados y a sus hogares.

Desde Gadis han celebrado que, cada curso escolar, son más los centros educativos los que se suman a este programa, que sigue ampliando conceptos y adapta sus formatos y contenidos, siempre con el foco puesto en ayudar a familias y a la comunidad educativa a fomentar un estilo de vida saludable y responsable con el planeta.

Educación de calidad y atención a la diversidad

En este contexto, Gadis hace hincapié en su compromiso con la educación de calidad, que se refleja a su vez en la atención a la diversidad, porque favorece que las niñas y niños con necesidades educativas especiales puedan completar el itinerario virtual incluido en la plataforma.

Lo mismo sucede con las 14 unidades con vídeos, textos, juegos y fichas interactivas, que también han sido adaptadas a estos estudiantes, para que puedan participar activamente en las aulas recorriendo toda la cadena de alimentos desde el origen, visitando un huerto, una lonja o una explotación ganadera, los almacenes y las distintas secciones de las tiendas.

La herramienta estrella del plan pedagógico es el 'Plato Alimentes', especialmente diseñado bajo las directrices del prestigioso Plato de Harvard para mostrar de forma idónea las proporciones de una dieta equilibrada y que se regala a los pequeños que participan en las visitas a los supermercados.

Esta acción de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) sigue firmemente alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), poniendo el foco en el ODS 3 (Salud y Bienestar), 4 (Educación de Calidad) y 12 (Producción y Consumo Responsable).

Como broche final al curso escolar, manteniendo también su tradicional incentivo a la participación, Gadis ha sorteado cinco packs de tablets entre todos los centros participantes, resultando ganadores dos colegios de Castilla y León y otros tres de Galicia.