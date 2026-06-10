Eurocaja Rural premia 32 proyectos de desarrollo rural contra la soledad y por la inclusión, dotados con 3.000 €

Ayuntamiento de Herencia. Proyecto para impulsar el plan de embellecimiento del municipio con murales artísticos en espacios degradados como recurso turístico y cultural

La Fundación Eurocaja Rural ha dado a conocer los 32 proyectos beneficiarios de la convocatoria 2026 de sus Ayudas Sociales, una iniciativa que este año destinará una aportación de 3.000 euros a cada una de las propuestas seleccionadas.

Con este respaldo económico, la entidad busca reconocer y potenciar el impacto social del tejido asociativo en todo el territorio, apoyando de forma directa aquellos proyectos enfocados en el desarrollo rural, la cohesión territorial y la atención a los colectivos más vulnerables.

La convocatoria de este año ha destacado especialmente por su marcado carácter social, ya que más del 60% de los proyectos presentados se dirigen a mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad, infancia y juventud en riesgo, mujeres en situación de vulnerabilidad y personas mayores.

A través de estas iniciativas, se busca promover la igualdad de oportunidades, garantizar el acceso a recursos básicos, fomentar la autonomía personal y facilitar la plena integración en la comunidad.

En el ámbito de la salud y el bienestar, las propuestas centradas en la atención a enfermedades neurodegenerativas y neurológicas han registrado una elevada participación.

Así, se financiarán proyectos destinados a personas con Alzheimer, esclerosis múltiple, daño cerebral o parálisis cerebral, con un claro enfoque en la rehabilitación, el acompañamiento y la innovación terapéutica.

Asimismo, se ha prestado especial atención a combatir la soledad no deseada y el aislamiento, principalmente en la población de mayor edad, mediante programas de envejecimiento activo y la creación de espacios comunitarios que refuercen el bienestar emocional.

Por otro lado, el medio rural y el reto demográfico vuelven a ocupar un lugar central en la hoja de ruta de la Fundación, con más del 30% de los proyectos orientados al desarrollo de los pueblos.

Estas iniciativas buscan reactivar la economía local, impulsar el empleo y generar nuevas oportunidades en comarcas afectadas por la despoblación, siempre bajo una perspectiva integradora que fortalezca la cohesión social.

Finalmente, la innovación social aplicada al bienestar se consolida como otro de los ejes tractores de la edición, gracias a proyectos que incorporan tecnología y nuevas metodologías terapéuticas.

Estas propuestas muestran además una estrecha alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente en las metas de salud, reducción de desigualdades y educación de calidad, dibujando un mapa de prioridades sociales plenamente conectado con los desafíos actuales del entorno.

Castilla y León ha tenido una presencia muy relevante en las Ayudas Sociales 2026 de la Fundación Eurocaja Rural, unas iniciativas que destacan por su variedad, abordando desde la inserción laboral y el deporte adaptado hasta la salud mental y el patrimonio histórico.

A continuación, en la web de Eurocaja Rural, puede conocer en detalle todos los proyectos premiados.