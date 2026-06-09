'Vuelve a sentirte cliente': la receta de Eurocaja Rural para "no perder la palabra servicio" en sus 517 oficinas

Presentación de la nueva campaña de Euro Caja Rural con la participación del director general de Eurocaja Rural, Víctor Manuel Martín López, y la presentadora Gloria Santoro. Eurocaja Rural.

Eurocaja Rural ha plantado cara a la tendencia generalizada de la despersonalización bancaria. Lo hace con el lanzamiento de su nueva campaña institucional, bautizada bajo el lema 'Vuelve a sentirte cliente'.

La entidad financiera ha presentado su estrategia en el Auditorio del Palacio de Congresos de los Servicios Centrales de Eurocaja Rural, en un formato de entrevista-coloquio conducido por la presentadora Gloria Santoro y protagonizado por el director general de la caja, Víctor Manuel Martín López.

El eje central de la campaña gira en torno a una de las paradojas más visibles del sector financiero actual: el empeño de la mayoría de los bancos por evitar que los usuarios acudan a las sucursales, derivando las gestiones cotidianas hacia aplicaciones móviles, cajeros automáticos o sistemas de cita previa. Frente a este escenario, Eurocaja Rural reivindica una filosofía totalmente opuesta y asegura que sigue encantada de recibir y atender en persona a quienes cruzan las puertas de sus oficinas.

Esta manera de entender el negocio hunde sus raíces en el propio origen de la cooperativa de crédito, estrechamente ligada al medio rural, donde la cercanía permite conocer a los clientes por su nombre y seguir de cerca sus historias.

"Nos hemos acostumbrado a tratar muy bien a la gente de forma, insisto, tremendamente cercana, humana, sabiendo escuchar. Es algo también diferente y diferencial: saber escuchar al cliente y tomarnos nuestro tiempo para escucharle", ha reivindicado con rotundidad Martín López, quien ha defendido que esta fórmula, nacida en los pueblos, se aplica ya con éxito en barrios de grandes ciudades a través de su red de 517 oficinas.

El director general ha querido dejar claro que la entidad no da la espalda al progreso y que invierte de forma continua en mejorar sus procesos a través de las herramientas digitales, incluyendo la inteligencia artificial.

Lona de campaña institucional con Javier López Martín, presidente y Víctor Manuel Martín López, director general de Eurocaja Rural. Eurocaja Rural.

Sin embargo, ha marcado una línea roja muy clara al matizar que la tecnología debe estar siempre al servicio de las personas y nunca al revés, ya que el problema surge cuando deja de ayudar y se convierte en una barrera y en una obligación para el ciudadano.

Para el directivo, recuperar el valor de la atención física es una cuestión de respeto y de justicia comercial.

"Entendemos que hay que volver a reivindicar el papel del cliente, que vuelva a sentirse de verdad un cliente en una oficina financiera, que le escuchen, que le atiendan, que se le dé ese servicio de calidad que está pagando realmente", ha subrayado Martín López, lamentando la deriva de sus competidores.

"Cuando hablamos de servicios financieros hay en el sector, por desgracia, muchas entidades que han perdido lo primero: la palabra servicio".

La campaña publicitaria ha sido diseñada por la agencia creativa valenciana Rosebud y cuenta con tres anuncios de televisión de veinticinco segundos, además de cuñas de radio que abordan con un toque de humor desenfadado los obstáculos diarios que sufren los usuarios para ser escuchados por sus entidades.

La iniciativa tendrá un despliegue masivo en plataformas digitales y redes sociales, y se trasladará a las propias oficinas de la red, que lucirán en sus fachadas un manifiesto donde se resume su visión de la banca: que te llamen por tu nombre y no por tu turno, que te atiendan en persona y que el cajero sea siempre una opción voluntaria, nunca una obligación.