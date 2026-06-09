La IA física y la descarbonización toman los mandos en el Foro Nacional de Logística de Valladolid

Apertura del Foro Nacional en Transporte y Logística de 2023 organizado por CARTIF, con la presencia de la consejera de Movilidad y Transformación Digital, María González Corral. Rubén Cacho. ICAL.

Valladolid se transforma este miércoles en el gran escaparate de la movilidad del futuro. El Centro Cultural San Agustín acogerá el Foro Nacional de Transporte y Logística, una cita organizada por el centro tecnológico CARTIF que va a reunir a los mayores expertos del sector.

El encuentro arrancará a las ocho y media de la mañana, partiendo del programa autonómico 'Centr@tec4', un plan impulsado por el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León para echar una mano a los negocios de nuestra tierra a la hora de innovar.

El encargado de la inauguración del mismo será José Ramón Perán, director de CARTIF, muy bien acompañado por el respaldo de Augusto Cobos, al frente del ICECyL, y del concejal de Medio Ambiente vallisoletano, Alejandro García Pellitero.

Además, el foro cuenta con la fuerza del tejido empresarial de la comunidad gracias al impulso de Pedro Palomo, desde la APD, y de Catalina Aguado, presidenta de Vametal.

El foro se ha estructurado en tres grandes bloques prácticos que van directos al grano.

En las mesas de debate se hablará de la sostenibilidad como un elemento indispensable para ser competitivos en el mercado, de cómo meter la inteligencia artificial y los robots en los almacenes sin morir en el intento, y de los retos que trae consigo la descarbonización del transporte.

Uno de los momentos más esperados del día será la mesa redonda en la que participará José Antonio Sebastián, comisionado del Gobierno de España para el Corredor Atlántico, quien pondrá sobre la mesa la hoja de ruta oficial para lograr una movilidad ágil y competitiva a nivel europeo.

Lejos de ser un encuentro meramente teórico, los asistentes podrán palpar la tecnología del futuro gracias a zonas expositivas con demostraciones de robótica avanzada y los últimos desarrollos en automoción.

Además, varias empresas punteras dispondrán de un espacio de presentaciones rápidas para dar a conocer las herramientas en las que están trabajando ahora mismo.

El evento cuenta con la implicación de gigantes del sector como IVECO, HORSE o Amazon Web Services, pero está especialmente diseñado para que las pequeñas y medianas empresas de transportes, logística y telecomunicaciones de la región puedan cazar nuevas tendencias, identificar oportunidades de negocio y tejer alianzas que refuercen sus proyectos.