Horse, Iveco o Amazon darán las claves de la sostenibilidad en un Foro Nacional de Transporte y Logística de Cartif

El centro tecnológico Cartif es ya el más importante de Castilla y León

El Centro Tecnológico Cartif ha organizado, para el próximo 10 de junio, un foro nacional bajo el título ‘IA física, automatización avanzada y sostenibilidad en Transporte y logística’ con el objetivo de exponer las oportunidades del sector del transporte y la logística desde una perspectiva más sostenible y automatizada.

El encuentro, que se celebrará de manera presencial en el Centro Cultural San Agustín de Valladolid, se desarrolla en el marco del Programa de Capacitación y Apoyo a la I+D+i Empresarial «Centr@tec4» financiado por el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECyL).

La Consejería de Economía y Hacienda y el Ayuntamiento de Valladolid serán los encargados de abrir el foro, tras la presentación por parte del director general de CARTIF, José Ramón Perán, y la introducción de los responsables de las principales empresas colaboradoras del evento.

Pedro Palomo, presidente de la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) de Castilla y León, y Catalina Aguado, presidenta de la Asociación Empresarial Metalúrgica de Valladolid (VAMETAL), quienes darán paso a profesionales procedentes de entidades de gran relevancia para el sector, como IVECO, HORSE o Amazon Web Services, entre otros.

El foro está dividido en tres bloques especializados en los que se abordará la sostenibilidad como eje central de la competitividad, pasando por la integración de la inteligencia artificial y la automatización en los procesos industriales y empresariales, hasta hablar sobre la evolución del sistema de transporte en un contexto de descarbonización y digitalización.

Un extenso panel de expertos transmitirá su punto de vista sobre cómo el sector del transporte y la logística está evolucionando en un mundo cada vez más automatizado y sostenible.

Además, el encuentro contará con zonas expositivas donde diferentes desarrollos tecnológicos, robóticos y automovilísticos podrán ser visitados y un entorno de interacción en el que diversas empresas darán a conocer en presentaciones rápidas las tecnologías en las que están trabajando.

Esta jornada nace con el fin de dar a conocer las nuevas tendencias del sector, establecer un punto de encuentro en el que industria, tecnología y territorio puedan generar alianzas estratégicas e identificar oportunidades. La sesión está diseñada con un carácter nacional e interés en la asistencia de empresas de todo tipo, sobre todo PYMES, del sector del transporte, la logística, empresas automatizadoras, fabricantes de bienes de equipo y empresas TICs, entre otras.