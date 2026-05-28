Iberaval logra un máximo histórico, con 1.858 millones de euros en financiación para pymes y autónomos

Iberaval ha finalizado el primer cuatrimestre de 2026 marcando un hito en su actividad financiera al alcanzar un riesgo vivo, el importe total de la financiación vigente, de 1.858,3 millones de euros.

Esta cifra supone un incremento del 9,8 por ciento respecto a los 1.692,3 millones registrados hace un año, lo que sitúa a la entidad en un nuevo máximo histórico.

Además, la sociedad de garantía contribuye actualmente al sostenimiento de más de 283.200 puestos de trabajo.

Estos resultados fueron presentados por el presidente de Iberaval, César Pontvianne, ante el Consejo de Administración de la entidad en una reunión celebrada en Logroño.

Aunque el encuentro tuvo un carácter institucional para reforzar lazos con el Gobierno de La Rioja y el sistema financiero regional, los datos examinados reflejan la evolución global de la compañía y su papel creciente dentro del sistema nacional de garantías.

En lo que respecta a la actividad generada durante los primeros cuatro meses del año, Iberaval ha formalizado operaciones por un valor total de 237,1 millones de euros. Este dato representa un avance del 14,9 por ciento frente al mismo periodo de 2025.

El dinamismo de la sociedad, que recientemente completó la integración de la firma cántabra Sogarca, confirma su "papel estratégico en la canalización de crédito hacia pymes, autónomos y emprendedores queue necesitan liquidez para mantener su inversión y actividad empresarial", como así señala la entidad.

Paralelamente, la base social de la entidad ha experimentado un crecimiento notable hasta alcanzar los 42.333 socios, un 6,5 por ciento más que en abril del año pasado.

De este total, la inmensa mayoría son socios partícipes, lo que refuerza el carácter empresarial y de proximidad de Iberaval.

También crece con fuerza el capital suscrito, que se situó en 134,6 millones de euros, un 16,9 por ciento más que un año antes. El capital correspondiente a socios partícipes alcanzó los 85,2 millones, y representa el 63,3 por ciento; mientras que el de socios protectores se elevó hasta los 49,3 millones, y supone el 36,7 por ciento.

La financiación como motor de supervivencia y crecimiento

La jornada celebrada en La Rioja ha incluido un encuentro con la banca regional en La Fombera, Centro Tecnológico de La Rioja, con la participación del presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán; el gerente de ADER, Luis Pérez Echeguren; el presidente de Iberaval, César Pontvianne; y el director general de la sociedad de garantía, Pedro Pisonero.

El presidente de Iberaval subrayó que estas entidades actúan en el "punto decisivo" donde una empresa viable requiere apoyo para transformar "una operación en inversión, y una inversión en crecimiento".

"Una pyme puede tener talento, clientes y producto; pero si no tiene financiación, su futuro se queda a medio camino", afirmó Pontvianne, destacando la necesidad de este respaldo para garantizar el crecimiento empresarial.

Iberaval opera actualmente en seis comunidades autónomas y mantiene una red de colaboración con la práctica totalidad de las entidades financieras y con organismos públicos de referencia como ICECYL en Castilla y León, ADER en La Rioja, el Gobierno de Cantabria e IGAPE en Galicia.