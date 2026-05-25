El jurado de los Premios de la Industria en España selecciona a las 28 empresas finalistas: solo 7 podrán ganar

Imagen del jurado de los IX Premios de la Industria en España, organizados por la Fundación Tecnovitae

El jurado de los IX Premios de la Industria en España, organizados por la Fundación Tecnovitae, ya ha dado a conocer las 28 empresas finalistas que optarán al máximo galardón en cada una de las siete categorías el próximo 18 de junio en Valladolid.

Unos premios cuya selección de los finalistas ha sido "especialmente completa" por el elevado nivel de participación, con récord de propuestas recibidas, y el nivel de las mismas, según han destacado desde la organización.

La gala final tendrá lugar el próximo 18 de junio en el Auditorio del Centro Miguel Delibes de Valladolid, que reunirá a representantes del ámbito industrial, empresarial e institucional de todo el país.

El jurado de esta novena edición ha estado formado por relevantes figuras vinculadas al ámbito tecnológico, empresarial e industrial.

María de la Paz Robina, presidenta de Michelin España y Portugal hasta el pasado mes de abril; Ángel Rodríguez, head o Manufacturing de CNH región EMEA; Ana Alonso, vicepresidenta senior de la región suroeste de EMEA en Salesforce; Alberto de los Ojos, director de operaciones de Horse; o José Antonio Galdón, presidente de Ingite, son algunos de los miembros.

También integraban el jurado Juan Francisco Calero, director editorial de carwow.es; Isabel Clavero, directora territorial de Comercio del ICEX; Santiago Miguel, presidente de Vitartis; Estíbaliz González, presidenta de AEICE; y Mariano Muñoz Fernández, director general de Industria de la Junta, son otros de los participantes del jurado.

Finalmente, está completado por Silvia Tomillo, concejala de Modernización Administrativa del Ayuntamiento de Valladolid; Roberto Migallón, diputado de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico de la Diputación de Valladolid; Rafael Álvarez, decano de IngenierosVA; y Javier Escribano, director general de la Fundación TecnoVitae.

Las candidaturas analizadas provienen desde distintos puntos de España, reflejando "talento, innovación y capacidad de evolución" en el tejido industrial nacional.

Las finalistas en cada una de las categorías son las siguientes:

Innovación Industrial: Renault Group (Valladolid), GMV Soluciones Globales Internet (Madrid), Natac Biotech (Madrid), Beiersdorf Manufacturing (Tres Cantos, Madrid) y GAM-General Alquiler de Maquinaria (Madrid).

Industria Agroalimentaria: Valle de San Juan (Palencia), Higos y Derivados Extremeños - Bombones Valcorchero (Cáceres), Tebrio Group (Salamanca) e Incarlopsa (Cuenca).

Industria del Hábitat: Cosentino Global (Almería), Tecozam Estructuras y Drenajes (Madrid), Actia Desarrollo (Huesca) y 2024 Viviendas en cadena - Modulacción (Palencia).

Industria Solidaria: GAM - General Alquiler de Maquinaria (Madrid), Norteña Roofing (Burgos), Fundación Amás Social (Madrid) y Promociones Medioambientales Villafranquesa - La Hormiga Verde (Badajoz).

Industria de la Movilidad: Opus RS Europe (Madrid), H2 Dron Energy (Madrid), Asercomex Logistics (Burgos) y Spania GTA (Valencia).

Industria Digital: Gamez Studio (Zamora), Edinn Global (Valencia), Sociograph Neuromarketing (Palencia) y Nageru (Madrid).

Iniciativa Emergente: Physia AI software solutions - Health Mate (Alicante), Faro Azul Consultoría (Valladolid) y Acción CEO (Valladolid).

A mayores de las categorías, esta edición reconocerán de nuevo el trabajo de profesionales y entidades a través de las distinciones especiales del Premio de Comunicación y Premio a la Trayectoria Profesional.

El primero reconocerá a aquellas iniciativas periodísticas, divulgativas o comunicativas que acerquen la industria, la tecnología y la ingeniería a la sociedad.

Por otro lado, el galardón a la Trayectoria Profesional premiará la aportación de personas o colectivos que hayan desempeñado una labor que ha dejado huella en el desarrollo industrial, tecnológico o científico. Los aspirantes serán anunciados próximamente.