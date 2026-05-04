Más de 1.000 nuevos bancos y papeleras en municipios de la provincia gracias a la Fundación Caja Rural de Segovia

El mobiliario urbano desempeña un papel relevante en lo que tiene que ver con la configuración de los espacios públicos.

En especial, en los municipios rurales donde bancos y papeleras contribuyen a hacer calles y plazas más funcionales y también más accesibles y agradables.

Estos elementos favorecen el descanso, el encuentro y la convivencia, contribuyendo a dinamizar la vida en los pueblos.

La actuación se ha desarrollado principalmente en localidades donde la entidad cuenta con presencia a través de su red de oficinas, lo que refuerza su vinculación con el territorio y su compromiso con el día a día de los vecinos.

“En Cajaviva mantenemos una sólida implantación en la provincia de Segovia, donde contamos con una red de 28 oficinas que nos permiten estar muy cerca de nuestros socios y clientes. Nuestro compromiso con el medio rural es claro: seguir dando servicio cercano, accesible y útil allí donde más se necesita”.

Hasta el momento, la iniciativa ha llegado a municipios como Cantalejo, Riaza, Coca, Ayllón, Arroyo de Cuéllar, Adrados, Fuentepiñel, La Granja, El Espinar, Sepúlveda, Navas de Oro, Gomezserracín, Escobar de Polendos, Cabañas de Polendos, Añe, Cantimpalos o Chañe.

También a Fresneda de Cuéllar, Armuña, Tolocirio, Donhierro, Montejo de Arévalo, Santo Tomé del Puerto, Fresno de Cantespino, Escalona del Prado, Campo de San Pedro, Maderuelo, Grajera, Cedillo de la Torre, Cilleruelo de San Mamés, Alconada de Maderuelo, Riaguas de San Bartolomé.

O a Moral de Hornuez, Pinarejos, Bercimuel, Fuentemizarra, Mozoncillo, Hontalbilla, Abades, Nava de la Asunción, Paradinas, Duruelo, San Pedro de Gaíllos, Martín Muñoz de las Posadas, Espirdo y Santa María.

Hechos en Segovia

Los bancos han sido fabricados íntegramente en Segovia por la empresa MyParque, especializada en el diseño y producción de mobiliario urbano y equipamientos para espacios públicos.

Esta colaboración permite, además, apoyar el tejido empresarial de la provincia y generar un impacto positivo en la economía local.

Se trata de un proyecto con vocación de continuidad a medio y largo plazo, que seguirá extendiéndose progresivamente a nuevos municipios de la provincia de Segovia. Asimismo, la Fundación prevé ampliar esta iniciativa a la capital en los próximos meses, con la instalación de bancos en distintos puntos de la ciudad e instalaciones deportivas.

El presidente de la Fundación Caja Rural de Segovia, Ángel Luis Llorente, ha señalado que “con esta iniciativa queremos contribuir de manera tangible a mejorar el día a día de nuestros pueblos, haciendo sus espacios públicos más cómodos, accesibles y agradables para todos. Es una forma más de reforzar nuestro compromiso con el territorio y con las personas que viven en él”.