Vegalsa-Eroski celebra el Día de la Madre donando 4.500 kilos de alimentos para menús muy especiales

Vegalsa-Eroski dona productos para menús especiales por el Día de la Madre. Fotografía: Vegalsa-Eroski.

Ya está aquí el Día de la Madre y Vegalsa-Eroski, la compañía gallega de distribución alimentaria, quiere celebrarlo, un año más, a lo grande y con una excelente acción solidaria.

Va a donar un total de 4.500 kilos de productos a 15 entidades benéficas que se ubican en Castilla y León, en Asturias y también en Galicia.

Con estos productos se va a poder disfrutar de menús muy especiales. Incluyen gambones, que han sido donados a través de proveedores como Pescanova.

Entre otros productos también destacan los puerros, las cintas de lomo, las zanahorias, las patatas, el aceite de oliva, las cebollas o las manzanas.

Las diferentes asociaciones servirán esta comida en sus locales o bien la entregarán para llevar, atendiendo a los protocolos que tengan establecidos, coincidiendo con esta festividad.

La Cocina Económica de A Coruña, Ferrol y Santiago; la residencia Cottolengo de Santiago; la Real Institución Benéfico Social Padre Rubinos de A Coruña; la Asociación Ciudadana de Lucha Contra la Droga (ACLAD) de A Coruña.

Sal de la Tierra de Vigo; Fundación de la Santa Cruz, también de Vigo; el Hospital Asilo Nosa Señora dos Anxos de Ribadavia; la Asociación Caridad Santiago Apóstol de Cangas, el geriátrico Betania de Viveiro; las Cocinas Económicas de Oviedo y Gijón; y la Asociación Leonesa de Caridad (ASLECA) serán las entidades benéficas que recibirán esta donación solidaria.

Desde Vegalsa-Eroski explican que esta donación busca que todas las personas puedan disfrutar de una comida especial en un día señalado como este, una acción que forma parte de su programa anual de donaciones de alimentos.

Donaciones de comidas especiales

Vegalsa-Eroski contempla en su programa anual de donaciones cinco comidas especiales que coinciden con varias fechas importantes, como son el Día de Reyes, el Día del Padre, de la Madre, el Día del Apóstol en Galicia y el Día de Todos los Santos.

La compañía gallega de distribución alimentaria amplió su plan de donaciones especiales al Principado de Asturias, a través de un convenio con las Cocinas Económicas de Oviedo y Gijón, y a Castilla y León, mediante una colaboración con la Asociación Leonesa de Caridad (ASLECA).

Vegalsa-Eroski realiza además donaciones mensuales a estas 15 entidades y este programa anual le ha permitido donar más de 600 toneladas de productos desde 2010.