Línea de financiación para el pago de impuestos de Cajamar.

Línea de financiación para el pago de impuestos de Cajamar.

Empresas

Cajamar abre una línea de financiación específica para facilitar el pago de impuestos a autónomos y empresas

La entidad pretende ayudar a sus clientes a afrontar el pago de tributos como el IVA, el IRPF o el Impuesto sobre Sociedades.

Más noticias: Grupo Cajamar obtiene 263 millones de beneficios en el tercer trimestre, un 6,9% más que hace un año

Publicada

Cajamar ha lanzado este martes una línea de financiación específica para facilitar a autónomos y empresas el pago de impuestos y seguros sociales, permitiendo que estos sectores puedan hacer frente al cumplimiento de las obligaciones fiscales y aportar flexibilidad financiera en los principales hitos del calendario tributario.

Con este producto, la entidad financiera pretende ayudar a sus clientes a afrontar el pago de impuestos como el IVA, el IRPF o el Impuesto sobre Sociedades.

De esta forma, dotan de un préstamo rápidamente que permite pagar de manera cómoda las obligaciones tributarias hasta un plazo de 12 meses, haciendo que se adapte a los plazos fiscales y a las necesidades de cada negocio.

Presentación de los retos y desafíos del sector quesero español

Todo ello permite, a su vez, a las empresas y autónomos planificar con tiempo la tesorería de sus negocios y mantener su liquidez y estabilidad financiera, sobre todo en periodos de mayor presión fiscal.

Esta financiación para el pago de impuestos está dentro de la oferta integral que ofrece Cajamar a autónomos, empresas y comercios, en la que se conjugan productos financieros, servicios digitales y atención especializada.

Cajamar pone a disposición de estos colectivos profesionales soluciones dirigidas a facilitar la gestión diaria del negocio, como la Cuenta Autónomo, orientada hacia la centralización de la operativa financiera con condiciones adaptadas a su actividad.

También cuenta con una amplia oferta de TPV y soluciones de cobro, que permiten aceptar pagos en comercios digitales y físicos.

A todo esto hay que sumar distintos productos de financiación, tarjetas, negocio internacional, seguros y banca electrónica, reforzando el apoyo de la entidad al tejido empresarial y profesional.