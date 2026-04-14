Cajamar abre una línea de financiación específica para facilitar el pago de impuestos a autónomos y empresas

Línea de financiación para el pago de impuestos de Cajamar.

Cajamar ha lanzado este martes una línea de financiación específica para facilitar a autónomos y empresas el pago de impuestos y seguros sociales, permitiendo que estos sectores puedan hacer frente al cumplimiento de las obligaciones fiscales y aportar flexibilidad financiera en los principales hitos del calendario tributario.

Con este producto, la entidad financiera pretende ayudar a sus clientes a afrontar el pago de impuestos como el IVA, el IRPF o el Impuesto sobre Sociedades.

De esta forma, dotan de un préstamo rápidamente que permite pagar de manera cómoda las obligaciones tributarias hasta un plazo de 12 meses, haciendo que se adapte a los plazos fiscales y a las necesidades de cada negocio.

Todo ello permite, a su vez, a las empresas y autónomos planificar con tiempo la tesorería de sus negocios y mantener su liquidez y estabilidad financiera, sobre todo en periodos de mayor presión fiscal.

Esta financiación para el pago de impuestos está dentro de la oferta integral que ofrece Cajamar a autónomos, empresas y comercios, en la que se conjugan productos financieros, servicios digitales y atención especializada.

Cajamar pone a disposición de estos colectivos profesionales soluciones dirigidas a facilitar la gestión diaria del negocio, como la Cuenta Autónomo, orientada hacia la centralización de la operativa financiera con condiciones adaptadas a su actividad.

También cuenta con una amplia oferta de TPV y soluciones de cobro, que permiten aceptar pagos en comercios digitales y físicos.

A todo esto hay que sumar distintos productos de financiación, tarjetas, negocio internacional, seguros y banca electrónica, reforzando el apoyo de la entidad al tejido empresarial y profesional.