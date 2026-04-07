Gerardo Fernández, presidente de Trapa: "El objetivo es vender 100M € en 2027 y evolucionar sin perder la identidad"

Gerardo Fernández Calvo, presidente de Chocolates Trapa, concede una entrevista a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Creada en 1891 por los monjes trapenses del Monasterio de San Isidro en Dueñas (Palencia), Chocolates Trapa es una de las marcas españolas más longevas del sector y una de las referentes a nivel nacional e internacional.

Artífices de los primeros bombones que se fabricaron en España, sus clásicos cortados, esta compañía chocolatera de tradición familiar ha experimentado un enorme crecimiento empresarial desde que en 2013, cuando estuvo al borde de la quiebra, el Grupo Europraline adquirió la marca.

Liderados por Gerardo Fernández Calvo, CEO y presidente de Trapa, la empresa ha apostado por la innovación de sus productos, la diversificación y la internacionalización, batiendo este pasado 2025 récords de facturación hasta alcanzar los 85 millones de euros y haciendo que los objetivos se aumenten cada año sin un techo a la vista.

Primero me gustaría preguntarle como palentino y no como empresario ¿Qué significa Trapa para usted?

Trapa es una marca que ha formado parte de nuestra vida desde que éramos niños, por lo tanto es el chocolate de nuestra tierra y al que siempre nos hemos sentido unidos.

Cuando cogieron las riendas de la compañía, la situación no era la más propicia ¿Por qué decidieron coger una empresa cerca de la ruina?

Precisamente por una cuestión sentimental, como te comentaba en la anterior pregunta, decidimos salvarla del concurso de acreedores en 2013. Somos de Palencia, y ver una marca como Trapa, con un profundo arraigo en la región, entraba en quiebra y a punto de cerrar era un golpe muy duro, así que sentimos que era nuestra responsabilidad salvarla.

Son 13 años ya al frente de la empresa, ¿Qué valoración hace?

Hacemos un balance muy positivo, me siento muy satisfecho con el camino recorrido en estos 13 años. Hemos logrado un crecimiento sostenido, hemos ampliado nuestra presencia nacional e internacional y hemos reforzado nuestro compromiso con la calidad y la innovación.

Foto aérea de las instalaciones de Chocolates Trapa.

Es evidente que el tiempo os ha acabado dando la razón, ¿Cómo diseñaron la estrategia para reflotar a Trapa?

La estrategia se basó en tres pilares clave. Primero, apostamos por la innovación, lanzando productos diferenciados, con ingredientes de origen sostenible como por ejemplo eliminando el aceite de palma. Segundo, fortalecimos nuestra expansión digital, ampliando nuestra presencia online y creando experiencias de marca personalizadas. Y, por último, nos apoyamos en un equipo profesional y muy comprometido, que ha sido clave para ejecutar la visión y la cultura de la empresa.

Con su entrada, Trapa apostó por la innovación de sus productos ¿En qué ha cambiado la empresa de lo que se encontraron a lo que son ahora?

Cuando entramos en Chocolates Trapa, encontramos una empresa con un legado muy valioso pero con procesos muy tradicionales. Desde entonces, hemos invertido más de 40M€ para convertir nuestra fábrica en la más moderna de España y cuarta de Europa, impulsado así una transformación completa: usando nuevos métodos de producción y utilizando ingredientes más sostenibles. En resumen, hoy somos una marca moderna, reconocida por su calidad y su capacidad de innovar sin perder nuestra esencia.

Trapa fue fundada en 1891… ¿toda esta trayectoria le hace sentir más responsabilidad a la hora de dirigir una empresa que ha marcado a tantas y tantas generaciones?

Sin duda. Para nosotros es un enorme privilegio liderar una marca con tanta historia. Cada decisión que tomamos tiene en mente no solo el presente, sino ese legado de más de 135 años. Me siento comprometido a asegurar que cada paso respete nuestros valores y mantenga viva la pasión por el chocolate de calidad.

El nuevo Pop Up de Chocolates Trapa en la Gran Vía de Madrid

¿Cómo valora la evolución de los datos económicos de Trapa en este tiempo?

La evolución ha sido muy positiva. En estos últimos años, hemos visto un incremento sostenido en las ventas, pasando de facturar 1 M€ en 2013 a cerrar el 2025 superando los 85M€ de facturación. Esto refleja la fortaleza de nuestra estrategia, la aceptación del mercado y la confianza que nuestros consumidores le otorgan a la marca.

A nadie se le escapa que los productos estrella de Trapa son los bombones y el chocolate a la taza, no obstante, el abanico es mucho más amplio, ¿no?

Exacto, esos productos son históricos de Trapa, pero hoy contamos con una gama mucho más amplia con más de 300 referencias en nuestro portfolio. Entre ellos contamos con tabletas de altos porcentajes de cacao, 0% azúcares, con frutos secos. También nuestra amplia gama de turrones de chocolate, nuestras chocolatinas e incluso productos para la repostería, como nuestros nuevos chips.

Imagen de tabletas de Chocolates Trapa Fotografía: Chocolates Trapa

¿Cómo es ir a trabajar entre tanta tentación dulce? No creo que aborrezca el chocolate.

Soy muy chocolatero y es verdad, la tentación siempre está presente, pero, hay que aprender a disfrutarlo con moderación. Disfrutar un buen chocolate Trapa, saboreándolo, es parte de lo que hace que cada bocado sea especial.

Trapa no se queda solo en España, sino que han conseguido una amplia presencia en mercados como China, Estados Unidos o Japón ¿Qué importancia tiene para ustedes la internacionalización?

La internacionalización es fundamental para nosotros. No solo nos permite llegar a nuevos consumidores, sino que también nos obliga a adaptarnos, aprender de otras culturas y mantenernos innovadores. Cada mercado nos aporta una perspectiva única, y eso enriquece nuestra propuesta global.

¿Cuál es la receta del éxito de Trapa?

Yo diría que la receta del éxito se basa en tres ingredientes clave: la pasión por la calidad, la capacidad de innovar sin perder nuestras raíces, y un equipo humano excepcional. Eso, junto con una visión clara y un compromiso con nuestros clientes, es lo que nos ha llevado hasta aquí.

Personal de Chocolates Trapa Chocolates Trapa

En 2024 usted ganó el premio al mejor directivo de Castilla y León ¿Qué le hace sentir eso?

La verdad, me siento profundamente honrado. Es un reconocimiento al trabajo de todo el equipo de Trapa, no solo mío. Saber que se valora nuestro liderazgo en nuestra región, es una gran motivación para seguir creciendo y aportando al sector.

¿Qué caracteriza a los productos de Trapa? En todos estos años han apostado por eliminar las grasas hidrogenadas y reducir los azúcares. Para ustedes entiendo que es importante que el chocolate sea un complemento a la dieta y no un capricho.

Exactamente, fuimos los primeros en eliminar el aceite de palma de todos nuestros chocolates porque queremos que nuestros chocolates se disfruten con tranquilidad, sabiendo que están elaborados con ingredientes de la máxima calidad. Apostamos por el sabor auténtico, pero también por un consumo responsable, integrándose de manera equilibrada en una alimentación saludable.

En el marco del 135 aniversario de Trapa han impulsado diversas colaboraciones para sacar nuevos productos como las cookies artesanales o el helado bombón ¿Cómo surgió esta idea y qué buscan con ella?

Queríamos rendir homenaje a nuestra tradición y a nuestro ADN de empresa familiar española, para ello se nos ocurrió realizar colaboraciones con otras empresas españolas y familiares como nuestra nueva cookie con Viena Capellanes o el Luxus 74% cacao con Casty Helados. Esto también nos permite conectar con otras generaciones, comunicar el legado de Trapa con una creatividad actual y ofrecer experiencias nuevas a nuestros consumidores.

Imagen de la terraza de Chocolates Trapa

¿Qué retos o metas se ponen a corto plazo?

A corto plazo queremos expandir nuestra presencia en España y en los mercados internacionales, llevando nuestros chocolates a nuevas regiones y países. También estamos impulsando la innovación en productos, con un enfoque especial en opciones más saludables y sostenibles. Creemos que, a corto plazo, esto nos permitirá consolidar nuestra posición como referentes en el sector.

Y a largo plazo, ¿cuál es el principal objetivo de Trapa?

Nuestro objetivo es que Trapa se consolide en el futuro como una de las marcas españolas de chocolate más relevantes y evolucionar de una marca histórica española a una marca contemporánea, innovadora y con proyección internacional, sin perder su identidad. Sin perder de vista alcanzar nuestro objetivo de ventas de alcanzar los 100 millones de euros en 2027.