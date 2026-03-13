Caja Rural de Zamora y Fundación TecnoVitae refuerzan su unión por el desarrollo empresarial en Valladolid

Caja Rural de Zamora y la Fundación TecnoVitae han renovado su acuerdo de colaboración para consolidar su alianza.

En los últimos años, esta alianza ha permitido impulsar distintas iniciativas orientadas a promover la innovación, la tecnología y el desarrollo del tejido industrial.

Javier Escribano, que es el director general de la Fundación TecnoVitae, junto a Narciso Prieto, director de Imagen, Comunicación y Relaciones Institucionales de Caja Rural de Zamora, han participado en la firma del acuerdo.

Han destacado la importancia de continuar “fortaleciendo la colaboración entre ambas entidades para seguir impulsando proyectos que pongan en valor la ingeniería, la tecnología y el papel de la industria en el desarrollo económico y social”.

La colaboración entre ambas entidades ha sido clave en iniciativas como los Premios de Industria de España, un evento que reconoce el esfuerzo y la excelencia de empresas y profesionales del sector industrial y tecnológico.

Este certamen se ha consolidado como una cita de referencia para el sector. Contribuye a poner en valor el talento, la innovación y el impacto del tejido empresarial en el desarrollo económico.

IX Premios de la Industria en España

Este año los galardones celebrarán su IX edición el próximo 18 de junio en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid, donde reunirán a representantes del ámbito empresarial, institucional, académico y tecnológico de toda España en una jornada destinada a destacar el papel estratégico de la industria como motor de crecimiento, generación de empleo y progreso social.

Con la renovación de este acuerdo, ambas instituciones reafirman su compromiso con el impulso de proyectos que promuevan la innovación, la digitalización y el desarrollo empresarial, así como con la organización de actividades, jornadas y encuentros que fomenten el intercambio de conocimiento entre profesionales y empresas.

La Fundación TecnoVitae destaca que esta alianza supone “una oportunidad para seguir sumando esfuerzos en favor de la tecnología, la industria y la ingeniería como motores de progreso social y económico”. Por su parte, Narciso Prieto subraya que la voluntad de la entidad es continuar apoyando iniciativas que contribuyan al fortalecimiento del tejido empresarial y al crecimiento de la economía.

Caja Rural de Zamora reafirma así su compromiso con la provincia de Valladolid, donde mantiene una presencia activa apoyando iniciativas sociales, culturales, deportivas y empresariales que contribuyen al desarrollo del territorio y al fortalecimiento de su tejido económico.

Actualmente, la entidad cuenta con 15 puntos de atención al cliente distribuidos estratégicamente por toda la provincia, lo que le permite estar cerca de las personas y empresas, acompañando su crecimiento y fomentando proyectos de innovación, emprendimiento y desarrollo local. Además, su colaboración con instituciones, asociaciones y empresas del territorio refuerza la cohesión social y contribuye a impulsar la economía provincial de manera sostenible.