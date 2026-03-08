Cipriano García: “Nuestro modelo de cajas independientes ha demostrado su eficacia; no nos planteamos una fusión"

Habla la experiencia de quien lleva casi una vida dedicado a un proyecto económico y social de origen zamorano. La cooperativa de crédito Caja Rural de Zamora vive un momento dulce y su director general, Cipriano García, destaca en esta entrevista concedida a Ical la “fidelidad” de sus socios y sus clientes y la “dedicación”, el “esfuerzo” y el “trabajo profesional” de todo su equipo a las duras y a las maduras, en los tiempos difíciles.

Hoy, cuando la entidad es un referente en las provincias donde se asienta, García se identifica con la “filosofía” de un modelo de “proximidad, cercanía y ayuda”, unas señas de identidad con las que proseguirán su camino, sin aventuras, con prudencia en su expansión (prevé abrir una nueva oficina en Madrid este año), y fieles a sí mismos, autónomos e independientes.

Con unos resultados históricos en 2025, con 65 millones en beneficios, nuevos créditos por 1.316 y la garantía de poseer un fondo de recursos propios por 520, Cipriano García recalca la eficiencia de la entidad, más que la de los grandes bancos, pese a ir a contracorriente, ya que en vez de recortar gastos, siguen abriendo oficinas (tres en 2025), para contar hoy con con 116 puntos de atención en Zamora, León, Valladolid, Madrid y Orense, y 376 empleados, generando 23 puestos el año pasado.

El alto ejecutivo considera la situación económica de Castilla y León “claramente positiva” y asegura que hay importantes proyectos de inversión en cartera, pero con el “inconveniente” del acceso a la energía.

En este sentido, considera negativo que Zamora esté a la cola en PIB y su producción eléctrica se haya desviado a los territorios más desarrollados. “Algo se ha hecho mal. Tú no puedes ser el último de los ratios socioeconómicos cuando realmente el elemento diferenciador para el desarrollo de los últimos 100 años ha sido la energía”, lamenta.

Durante la entrevista en la sede de la entidad en la capital zamorana, huye de la política (“yo de eso no sé nada”), aunque en plena campaña electoral desea que el nuevo gobierno en la Junta “sea capaz de resolver de la mejor forma posible los problemas” de los castellanos y leoneses.

Los resultados de la entidad han sido históricos en 2025. ¿Estará orgulloso?

Cada año vamos batiendo un poco las cifras del año anterior, como es lógico, porque cada vez tenemos más empleados y más oficinas. Pero lo importante es nuestra trayectoria, la consecución constante de los objetivos que nos marcamos.

¿Qué es hoy Caja Rural de Zamora?

Es una entidad solvente, con una capacidad de crecimiento importantísima, con una magnífica imagen y los mejores clientes, importantes en todos los ámbitos. Nuestra filosofía es compartir sus ilusiones y los propios clientes hacen de valedores de nuestro modelo.

¿Cuáles han sido las claves de esta evolución o de esta casi revolución?

La fidelidad de nuestros clientes y socios desde siempre y una plantilla unida, inmejorable, con una evolución de profesionalización importante, implicada sobre todo en los momentos de dificultad, que ha defendido a la caja más que si fuera su propio negocio. Los socios, clientes y empleados, son la conjunción perfecta. Creo con mucho orgullo que los 62.000 socios que tenemos están satisfechos con la evolución de la caja por el cariño que nos tienen.

Ensalza el desempeño de sus profesionales, pero ¿van incorporando jóvenes o fichando grandes talentos?

Nuestro modelo potencia la entidad desde dentro. La filosofía es que las personas prosperen desde dentro de la casa. Preferimos dar la oportunidad para desarrollarse a los nuestros y que la gente joven tenga una motivación.

¿Cómo ha sido la expansión de Caja Rural de Zamora

Muy continuada y muy prudente. Las oficinas que vamos abriendo, van madurando, y nos facilitan que vayamos abriendo otras, que al principio tienen un costo importante. Esa mecánica que hemos ido estableciendo, nos sigue fortaleciendo. A día de hoy no hemos cejado en el empeño de seguir abriendo oficinas, fundamentalmente porque estamos convencidos de nuestro modelo, que va en otra dirección de lo que hacen el resto de las entidades. Todo el mundo lo sabe.

¿La desaparición de las antiguas cajas de ahorro les ha abierto nuevas puertas?

Nos ha favorecido sin ninguna duda porque esa figura que representaban, su obra social, tan importante en las provincias, esa labor que hacían, la estamos modestamente sustituyendo con nuestro modelo de acompañamiento social y implicación en el desarrollo económico de las empresas y familias. Ser fieles al modelo nos ha dado esa consistencia, ese camino, no cediendo nunca al desaliento, a todas las dificultades que hemos ido teniendo, ser capaces primero de aguantarlas y después de sobreponerte, con ese espíritu combativo.

¿Está afectando en sus números esa política de expansión contraria a lo que está haciendo el sector financiero generando exclusión financiera?

Estamos en la primera línea y somos, con humildad, bastante más eficientes que los bancos grandes. El año pasado necesitamos 34 euros para conseguir 100, una ratio muy importante. La eficiencia se mide por los gastos que se necesitan para generar beneficios y eso se consigue a base de reducir costes. Nosotros vamos en dirección contraria, abriendo oficinas y con cada vez más empleados, y somos capaces de mantener ese ratio desde hace muchísimo tiempo. Eso se consigue con gestión, con un grupo inmejorable de profesionales, que es gente de primera.

¿Eso forma parte de su idiosincrasia?

Cada uno tiene una filosofía, una forma de hacer y la nuestra es intentar acercarnos al cliente, darle confianza, los mejores servicios sin ser ajenos absolutamente a la digitalización de nuestros servicios. Somos absolutamente igual de competitivos, pero tenemos que tener un plus añadido que es el del cariño, la confianza y la cercanía a la hora de tratar a nuestros clientes.

¿Cuál es la clave de esa filosofía en cuanto al modelo de gestión, en cuanto al modelo de planteamiento a la sociedad, a los clientes?

Ofrecemos colaboración social en todos los órdenes, en cualquier acontecimiento, con todo el mundo: con la educación, con el deporte, con la cultura, con las tradiciones…. una simbiosis con los entornos donde desarrollamos nuestra actividad. No tenemos accionistas y todos los beneficios que genera la entidad son para fortalecer la propia cooperativa, con unos recursos propios cada vez mayores que, por cierto, este año hemos aumentado otra vez en un 18 por ciento. Por otra parte, revertimos a la sociedad una parte de nuestros beneficios con el fin de ser un motor además de económico también social.

¿Y las líneas a trabajar los próximos meses o años?

Este modelo resulta razonablemente muy satisfactorio y creo que no debemos cambiar, con una expansión tranquila pero constante, lógicamente cada día siendo más exigentes con nosotros mismos a la hora de proponer los mejores productos y de tener los mejores profesionales. Acabamos de inaugurar una oficina en Valladolid, y otra en Madrid, y estamos en preparativos de una quinta en Madrid. Somos el 50 por ciento de la cuota en Zamora; alrededor del diez por ciento en León; y el cinco por ciento en Valladolid, y ahora ya estamos en Madrid.

¿Cómo percibe su futuro en Madrid?

Estamos encantados. Madrid es un mercado enorme y seguro que vamos a aprovechar sus oportunidades, pero no tenemos nada predeterminado. No vamos a hacer aventuras extraordinarias en ningún sitio, somos conservadores y prudentes por nuestra filosofía de vida y la llevamos lógicamente al negocio. En ese entorno, vamos al compás de las necesidades y de las posibilidades que el mercado nos ofrece.

¿Y los objetivos para este año 2026 que acaba de comenzar?

Espero que este año seamos capaces de superar los récords del año anterior porque esa es nuestra obligación y por coherencia, seguir mejorando.

¿Y embarcarse en proyectos para ganar tamaño?

Tenemos una estructura como cooperativas de crédito que somos y no nos vamos a salir de ahí. Tenemos un banco cooperativo que ejerce de central bancaria de todas las cajas rurales que estamos en este grupo, una compañía de seguros que es RGA y otra informática, RSI(Rural Servicios Informáticos). Tenemos nuestra autonomía que se circunscribe precisamente en nuestro caso a Zamora, León, Orense, Valladolid y Madrid. Ni nos planteamos una fusión, ni concesiones con nadie. Vender la caja es prácticamente imposible, porque los 62.000 socios son los que tiene que dar el sí. No tiene ningún fundamento que alguien regale una caja como ha pasado en otros sitios, a otro externo, gratuitamente. Nosotros somos defensores de nuestro modelo federal de grupo de cajas independientes que ha demostrado su eficacia en el tiempo, estamos anclados a nuestras filosofía y valores, a nuestras raíces, a nuestras condiciones. No nos hemos planteado nunca una fusión y ahora menos, claro.

¿Considera que fue acertada la decisión de la fusión fría entre las cajas rurales?

Sí, claro, se ha afianzado de forma importante. Tenemos el Fondo de Garantía de Depósitos como todas las entidades financieras, y además la cobertura del SIP (sistema institucional de protección) y las reservas propias. Tenemos un reforzamiento importante.

¿Cómo contempla la competencia con otras cajas rurales en sus zonas tradicionales?

Es evidente que hay proyectos de otras cajas rurales que vienen de otros territorios. La competencia es muy sana y libre, cada uno hace lo que cree oportuno.

¿Cómo está funcionando la Unión Regional de Cajas Rurales de Castilla y León?

Es la figura que nos aúna, es una representación regional institucional, cada una tenemos filosofía propia, pero nuestros vínculos, la cercanía y el cariño que nos tenemos, forma parte de la filosofía del grupo caja rural.

¿Sería deseable que los proyectos comunes sean más ambiciosos?

La fortaleza de este proyecto es que tengamos cada uno la libertad de actuación oportuna, la autonomía, la fortaleza de la entidad con la cobertura a través del SIP en lo que representan las necesidades importantes comunes. Cuanto más se centralizan las ideas y más se distancia la toma de decisiones, se debilita el proyecto.

¿Cómo se ve desde la caja la situación económica de Castilla y León?

Claramente positiva. Hay una predisposición favorable a promover iniciativas de desarrollo, que pueden ser muy importantes, aunque tienen que madurar. Lógicamente existen algunos inconvenientes, algunas cortapisas, como el acceso a la energía para la expansión de empresas e incluso de las viviendas. En Zamora, esta situación es algo histórico, somos los que menos hemos avanzado, los más pobres conforme al PIB, y la energía que se produce aquí ha ido a los a otros territorios. Algo se ha hecho mal. Tú no puedes ser un productor energético importante y ser el menos desarrollado cuando realmente el elemento diferenciador para avanzar de los últimos 100 años ha sido la energía. Deseamos que alguien tome medidas.

El año pasado movilizaron 1.316 millones de euros en inversión crediticia. ¿Hacia dónde se dirigió esa cuantía?

Es una cifra muy relevante, con un incremento del 32 por ciento, y constituye una manera de participar y colaborar en el ámbito empresarial. Somos la caja rural que más inversión en empresas tiene porcentualmente en proporción a su activo. Somos una entidad eminentemente inversora y atendemos al mundo empresarial. Además, el año pasado hicimos un esfuerzo importante en cuanto a la captación de hipotecas. Somos de espíritu inversor, tenemos más del 75 por ciento, del pasivo captado invertido. Atendemos a las empresas al igual que a los particulares.

¿Sigue siendo el castellano y leonés conservador?

Si. Somos conservadores y ahorradores. Eso es cultural, y aunque el ámbito rural es más conservador todavía, se va minimizando la diferencia respecto al conjunto. Algo está cambiado.

¿Cómo ve la situación del campo?

El ganadero y el agricultor del año 2026 está profesionalizado, ya no es el de antes, y aunque cada vez son menos, su labor es fundamental y determinante, pero ahora están un poco preocupados con Mercosur, una situación compleja. Han avanzado muchísimo en tecnología, en conocimiento y en la propia digitalización, y deberían tener los mejores resultados, pero siempre que los inconvenientes que no dependen de ellos, que son, políticos, como Mercosur, se resuelvan.

¿Cuáles son los colectivos prioritarios para la caja?

Los jóvenes. Estamos llevando a cabo una campaña de fidelización y vamos profundizar más en este sentido. Son fundamentales, son el futuro de la caja y de sociedad. Los jóvenes tienen nuevas formas de vida y nosotros estaremos a la misma altura y les facilitaremos el acceso a las necesidades con los productos financieros que el mercado demande.

¿Los inmigrantes constituyen una realidad que están afrontando desde Caja Rural de Zamora?

Intentamos en la medida de lo posible facilitarles la vida y dentro de nuestras posibilidades otorgarles préstamos de vivienda o de consumo para que se vayan integrando socialmente.

¿Cómo analizan el problema de la vivienda, hay riesgo de burbuja inmobiliaria?

Es un problema nacional muy importante, sobre todo para los jóvenes, que se quieren independizar. La subida de los precios no ha ido a la misma velocidad que la de los ingresos y no hay viviendas suficientes. Los precios son cada vez más disparatados o descompensados, pero burbuja no puede haber porque la anterior se generó porque había mucha más oferta que demanda y ahora se construye mucho menos de lo que se necesita. Si sigue subiendo el precio, se puede producir que no haya capacidad para la compra, y habrá que modificar los préstamos a más tiempo, para facilitar a los jóvenes que puedan acceder.

Estamos en plena campaña electoral ¿Qué esperaría usted del próximo gobierno?

Yo de política no sé nada. Solo quiero que acierte y el que entre sea capaz de resolver de la mejor forma posible los problemas que tenemos todos los castellanos y leoneses.