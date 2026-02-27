Cajamar adelanta la PAC a los agricultores y ganaderos de Castilla y León para que dispongan de liquidez

Cajamar ha puesto en marcha un año más la campaña de anticipo de las ayudas de la Política Agraria Comunitaria (PAC) para que los agricultores y ganaderos de España, entre ellos los de Castilla y León, puedan disponer de liquidez a través de una "solución financiera ágil y personalizada".

Los especialistas de la entidad bancaria acompañan a los profesionales agrarios durante todo el proceso, analizando las necesidades concretas de su explotación y facilitando liquidez inmediata a través del anticipo más adecuado para su actividad.

Además, como valor añadido, los perceptores que decidan domiciliar el cobro de la PAC y superen los 5.000 euros van a recibir sin coste una licencia anual del Cuaderno de Campo CX Tierra.

Dicha herramienta digital, desarrollada por Plataforma Tierra e integrada en el ecosistema de Innovación Agroalimentaria de Cajamar, permite llevar al día la obligación del Cuaderno de Campo (SIEX) desde cualquier dispositivo. Por otro lado, ofrece funciones avanzadas de apoyo a la gestión agrícola, como planes de fertilización y riego, predicción meteorológica por finca, cálculo de la huella de carbono o control integrado de plagas.

"El compromiso de Cajamar con la agricultura y la ganadería es un pilar fundamental de su origen e identidad cooperativa. La entidad es referente en financiación al sector primario, con una cuota nacional del 15,2 % y más del 40 % de la nueva financiación empresarial concedida en 2025", han apuntado en un comunicado de prensa.

Esta apuesta por la especialización mediante el Ecosistema de Innovación Agroalimentaria está materializada en dos centros de investigación propios que transfieren el conocimiento, así como la aplicación de soluciones tecnológicas de forma desinteresada a los profesionales del sector para mejorar la eficiencia, la competitividad y sostenibilidad de sus negocios y explotaciones.

Igualmente, la entidad fomenta también el emprendimiento y desarrollo de proyectos innovadores a través de Cajamar Innova, su incubadora para startups en gestión de agua, agrotech y foodtech.

Cuenta también con la Plataforma Tierra para abordar la digitalización del sector y un Servicio de Estudios que pone a disposición de los profesionales un amplio catálogo de estudios, publicaciones e informes.

Asimismo, los profesionales del campo cuentan con una gama amplia de productos y servicios diseñados específicamente para su actividad: desde la Cuenta Autónomo Agro y diversas modalidades de financiación, hasta seguros agrarios y el seguro de Incapacidad Laboral Temporal (ILT), que garantiza un ingreso diario en caso de baja por enfermedad o accidente.