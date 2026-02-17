Veolia impulsa el talento femenino en edades tempranas en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas

Veolia Agua en Castilla y León ha decidido apostar por impulsar el talento femenino en edades tempranas a través de su programa educativo Aquae STEM. Una iniciativa que con el reciente Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia han querido poner en valor el trabajo que llevan a cabo las mujeres en la compañía referente en la gestión del agua en nuestra Comunidad.

Los alumnos del colegio palentino Marqués de Santillana fueron visitados por la jefa de Servicio de zona, Carmen Medina, con quien pudieron hablar de su trayectoria, día a día y de cómo la ciencia aporta soluciones a retos ambientales como el cambio climático.

Durante el encuentro, Medina pudo compartir con los estudiantes los detalles de su trabajo diario, destacando la importancia del trabajo científico y técnico en el sector. En esta línea, la responsable de Servicio de Veolia en Palencia destacó la necesidad de incrementar la presencia de perfiles femeninos en el ámbito de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM).

Unas disciplinas que, según apuntó, "el talento y la diversidad de perspectivas resultan fundamentales para impulsar la innovación y el desarrollo sostenible". Medina confió durante la charla en que su experiencia pudiera servir de inspiración para nuevas generaciones y explicó cómo Veolia Agua está integrando en Castilla y León las nuevas tecnologías y la innovación en sus procesos operativos para hacer frente a los grandes desafíos que presenta el cambio climático.

Asimismo, aprovechó para recordar el papel de la empresa en la Comunidad, donde se ha posicionado como un agente activo en la transición hacia un modelo "más sostenible y respetuoso con el medio ambiente, demostrando que la tecnología es una aliada en la construcción de un futuro cada vez más verde".

Un nuevo webinar

De la misma manera, durante el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, la Fundación Aquae y Veolia, a través de su programa, realizaron un nuevo webinar con Araceli García, experta en materiales y tecnología alimentaria de la Universidad de Córdoba e ingeniera. En el encuentro virtual participaron más de 1.200 alumnos y alumnas de todo el país.

La ponente transmitió a los estudiantes conceptos clave sobre la conservación de los alimentos y nuevos materiales con bajo impacto ambiental, centrándose en la innovación y en la sostenibilidad.

Araceli García aprovechó para animar a las niñas a interesarse por las STEM, a quienes explicó que la investigación "es un campo muy grande y podéis aportar en muchas áreas útiles". "Lo mejor que nos puede pasar de mayores es trabajar en una vocación que nos guste y sirva para ayudar a los demás", añadió.

El programa Aquae STEM, que se inauguró en 2019 y que desde entonces se ha implementado en los colegios de Castilla y León, se originó con el fin de atraer, potenciar y despertar estas vocaciones entre las alumnas de primaria, al mismo tiempo que busca sensibilizar a su entorno más próximo: su profesorado, sus compañeros de clase y sus familias.

Durante el actual curso escolar, Veolia y la Fundación Aquae continuarán llevando hasta las aulas una serie de encuentros virtuales con mujeres referentes en STEM que compartirán su visión y experiencia en distintas disciplinas. Además, se proporcionará a las alumnas una formación sólida en ciencia y tecnología mediante la entrega de materiales didácticos de Lego Education y desarrollos digitales que facilitan la enseñanza de STEM.

Con todo ello, el programa Aquae STEM se consolida como una iniciativa fundamental para fomentar las vocaciones científicas desde edades tempranas: las niñas que hoy descubren su pasión por las STEM serán las científicas, las ingenieras y las investigadoras del mañana, serán las que lideren los avances tecnológicos y aporten soluciones a los grandes retos globales, contribuyendo a un futuro más sostenible, equitativo y de oportunidades.