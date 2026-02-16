Renault proyecta un nuevo taller de prototipos eléctricos en Valladolid de 805 metros: concedida la licencia de obras

El Ayuntamiento de Valladolid, en la Junta de Gobierno Local que se ha celebrado en la mañana de este lunes, 16 de febrero, ha aprobado la concesión de licencia de obras, proyecto básico y de ejecución para construir un edificio destinado a taller de pruebas de prototipos eléctricos, en la Avenida de Madrid, 72.

El presupuesto de ejecución material asciende en a los 1.262.741 euros y concierne a la empresa de Renault, como han informado fuentes municipales.

El proyecto contempla la ejecución de un nuevo edificio industrial de una planta sobre rasante y planta rectangular, con unas dimensiones de 45,74 metros de longitud por 17,60 metros de anchura, lo que supone una superficie construida total de 805 m2.

El acceso peatonal al inmueble se realizará por la fachada sur, mientras que en la fachada opuesta se habilitará un acceso para vehículos y dos salidas de emergencia.

Las fachadas este y oeste dispondrán de ventanas corridas altas a lo largo de toda su longitud, incorporándose en la fachada este un sistema de protección solar mediante lamas verticales.

En el interior, el edificio se configurará como un espacio diáfano principal que albergará dos hileras de ocho puntos de información y energía (PIEs). En el lateral sur se ubicarán el vestíbulo de acceso, los aseos y una zona de descanso para el personal.

El uso previsto es industrial, concretamente como taller de pruebas de prototipos eléctricos vinculado al complejo de fabricación de vehículos existente en el entorno.