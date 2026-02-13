Cerealto vende su fábrica de pasta en Venta de Baños a Cerealis: "Garantiza la continuidad de los empleos"

Imagen de una de las fábricas que Cerealto Siro tiene en la localidad palentina de Venta de Baños NCYL

Cerealto ha vendido su fábrica de pasta de Venta de Baños (Palencia). Así lo ha comunicado la propia empresa a través de un comunicado remitido a los medios de comunicación, donde ha explicado que a partir de ahora se encargará la compañía portuguesa de Cerealis de la planta palentina.

Esta última es una empresa especializada en pasta y se encargará a partir de ahora, en esta misma fábrica, de esta división que hasta ahora mismo estaba en manos de Cerealto. El acuerdo, no obstante, todavía está sujeto a la aprobación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y de la Autoridade de la Concorrência de Portugal (AdC).

Esta transacción, según Cerealto, está enmarcada dentro de la "decisión estratégica" de la empresa palentina de concentrar los esfuerzos en las "principales familias" de los productos que trabaja, snacks y desayuno.

En este sentido, quieren enfocarse en estas otras divisiones, con plantas en Venta de Baños y Aguilar de Campoo que cuentan con una "sólida experiencia" y después de haber identificado en ellos "el mayor potencial para su crecimiento futuro".

De esta manera, han considerado que el negocio de pasta, el actual han definido como un "activo rentable que ha sido objeto de inversiones continuadas en los últimos años", tendrá una "mayor proyección y desarrollo" de la mano de Cerealis.

En cualquier caso, han asegurado que la operación "garantiza la continuidad de la actividad" en la planta de Venta de Baños y aseguran asimismo que se mantendrá el empleo y las condiciones laborales de los trabajadores.

"No se prevén cambios en la plantilla, en las operaciones ni en la actividad habitual del negocio", han incidido.

Según ha destacado el CEO de Cerealto, Bosco Fonts, el acuerdo es un "paso importante" en el crecimiento de la empresa porque les permite centrar los esfuerzos en los negocios globales de snacks y desayunos.

Cuando se obtengan las autorizaciones pertinentes, se iniciará una "fase de transición para garantizar un traspaso ordenado al nuevo propietario". Mientras tanto, el negocio continuará funcionando con normalidad, "cumpliendo plenamente nuestros compromisos con los clientes". Cabe resaltar que la división de pasta de Cerealto es uno de los principales proveedores de Mercadona.