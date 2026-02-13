Cajamar activa medidas preferentes para empresas y agricultores afectados por la climatología

Cajamar ha informado de que ha activado una línea de financiación, en condiciones preferentes, para atender las necesidades de agricultores, empresas cooperativas, comunidades regantes y autónomos que se han visto afectados por los daños meteorológicos.

Todo en las comunidades de Andalucía, Extremadura, Galicia, Comunitat Valenciana, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Baleares, Cataluña, Aragón, Asturias, Murcia, Cantabria, La Rioja y Madrid, así como la ciudad autónoma de Ceuta. El objetivo es apoyarles para que puedan afrontar las pérdidas sufridas y recuperar la normalidad en el menor plazo posible.

Entre las medidas habilitadas destacan préstamos de inversión para la reconstrucción y puesta en marcha de explotaciones agrícolas y ganaderas, el anticipo de indemnizaciones de seguro y la financiación de la prima de Agroseguro a tipo 0 %.

Estas condiciones preferentes buscan aliviar la carga financiera y ofrecer herramientas ágiles a los afectados para afrontar las consecuencias de las distintas borrascas que están azotando numerosas poblaciones en casi todo el país.

Las persistentes lluvias de las últimas semanas mantienen en alerta a agricultores, ganaderos y comunidades de regantes, ya que el exceso de agua está provocando importantes daños en los cultivos y, en muchos casos, impidiendo las tareas agrícolas en el momento de iniciar los cultivos. También se han visto muy afectados comercios, establecimientos de restauración y negocios en general por esta serie de borrascas que ha azotado la región.

Los directivos y profesionales de Cajamar han visitado las zonas afectadas para conocer de primera mano la situación y poner a disposición de empresas, autónomos, cooperativistas, agricultores y comunidades de regantes los recursos económicos necesarios para poder retomar la actividad en sus negocios y explotaciones.