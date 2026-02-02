Más de 100 universitarios harán sus prácticas en Eurocaja Rural: “El 40% cubre vacantes y aumenta la plantilla”

En la mañana de este lunes, 2 de febrero, Eurocaja Rural ha celebrado el acto de bienvenida de los nuevos estudiantes universitarios que van a realizar prácticas en la entidad. Un acto que ha tenido lugar en sus Servicios Centrales.

Las prácticas tendrán lugar en los distintos departamentos en la red de oficinas de la entidad financiera durante los próximos tres meses, con posibilidad de ampliación otros dos meses más.

Con estas prácticas, Eurocaja Rural ha ofrecido al alumnado la oportunidad de “incrementar su formación” y también de “adquirir nuevos conocimientos y potenciar sus capacidades” para apostar por “la capacitación y el desarrollo profesional del alumnado universitario”.

Las universidades de procedencia del alumnado que se incorpora al programa de prácticas son fundamentalmente UCLM (Campus de Toledo, Talavera, Cuenca, Ciudad Real y Albacete).

También de la Universidad de Alcalá de Henares; Universidad Rey Juan Carlos; Universidad Complutense; Universidad Carlos III; Universidad de Alicante; Universidad de Cantabria; Universidad de Valladolid; Universidad de Salamanca; Universidad de Zaragoza; Universidad de León; Universidad Pontificia de Comillas y Universidad de Burgos.

En concreto, los estudiantes proceden de diversas especialidades y titulaciones como Administración y Dirección de Empresas; Derecho; Economía; Economía Financiera y Actuarial; Finanzas; Finanzas, Banca y Seguros; Ingeniería Informática; Ciencias Ambientales; Marketing; Periodismo; Doble Grado de Derecho y ADE; Máster de Acceso a la Abogacía o Máster en Big Data.

Esta pluralidad de perfiles se debe a la amplia variedad de oportunidades laborales y de desarrollo profesional que ofrece Eurocaja Rural, potenciadas con motivo del Plan de Expansión que lleva acometiendo los últimos años por la geografía nacional.

Volumen de contrataciones

El evento ha contado con la participación del director general de Eurocaja Rural, Víctor Manuel Martín López; la directora de la División de RR.HH. y Jurídica de Eurocaja Rural, Paloma Gómez Díaz, y el director de la División de Negocio, Enrique Muñoz Sánchez.

Durante su intervención, el director general de Eurocaja Rural incidió en que los estudiantes de prácticas “son la principal cantera de la que se nutre la Caja para cubrir vacantes o aumentar su plantilla de profesionales, remarcando que en 2025 la cifra se situó en el 40%”, reafirmando así su apuesta por la empleabilidad cualificada.

"Con estas prácticas tenéis una gran ocasión para descubrir a qué queréis dedicaros, en una Entidad referente y con vocación nacional, en una Caja diferencial que fue seleccionada en la lista elaborada por LinkedIn 'Top Companies 2025' como la segunda mejor empresa del país con menos de 5.000 trabajadores para el desarrollo profesional y su preparación para alcanzar éxitos".

Martín López trasladó a los estudiantes que la Caja necesita "profesionales con ilusión y voluntad, con motivación. Hay pocas empresas dentro del sector financiero que apuestan por generar empleo, por abrir oficinas, por atender de forma presencial en el mundo rural y en las grandes ciudades, y nosotros lo hacemos dirigiendo nuestras miradas al alumnado universitario".

Por último, detalló la singularidad de Eurocaja Rural como cooperativa de crédito, con vocación de servicio, que ofrecer servicio financiero, social y asistencial, que lucha contra la exclusión y que ofrece un servicio humano y cercano en 11 comunidades autónomas. "El pasado año abrimos 28 oficinas y este año continuaremos creciendo. Aprovechad el tiempo, aprended durante el programa de prácticas e integraros en la Caja dando lo máximo estos meses".

Por su parte, la directora de la División de RR.HH. y Jurídica de Eurocaja Rural, Paloma Gómez Díaz, valoró las múltiples competencias y diversidad de titulaciones del alumnado universitario como prueba del proceso de expansión que está desarrollando la Caja y las necesidades de personal o búsqueda de perfiles que está cubriendo debido a su crecimiento.

Igualmente, indició que la principal recomendación que traslada a los estudiantes "es que se sientan como uno más del equipo, y que se esfuercen desde el primer día. Desde hace más de 20 años la Entidad recibe a estudiantes en prácticas y esperamos que esta experiencia les sirva para aprender y para mejorar su futuro desarrollo profesional, bien dentro de la Caja o fuera de ella".

Por último, el director de la División de Negocio, Enrique Muñoz Sánchez, animó a los estudiantes a aprovechar esta oportunidad desde el compromiso y la responsabilidad, implicándose con sentido de pertenencia y cuidando el trato y servicio que se proporciona a los clientes.