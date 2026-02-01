Grupo Aspasia adquiere Fivestars y entra en el segmento de la formación fitness con un referente del sector

Grupo Aspasia ha completado la adquisición de Fivestars International Graduate School, uno de los centros privados de formación en fitness y nutrición deportiva más consolidados del mercado español. La operación, cuyo importe no ha sido revelado, representa la primera vez que un referente nacional de la formación fitness es integrado en un gran grupo educativo respaldado por un fondo de inversión.

La adquisición se enmarca en el plan estratégico 2025-2030 de Grupo Aspasia, tras la entrada en su accionariado del fondo de capital-riesgo Growth Partners Capital que adquirió el 25 % del grupo en julio de 2025 con el objetivo de impulsar su crecimiento mediante una estrategia de adquisiciones selectivas en nichos formativos con alta demanda.

Fivestars: un clásico del fitness español

Fundada en 2012 como escuela especializada en entrenamiento personal y nutrición deportiva, Fivestars se ha consolidado como referente nacional en la formación de profesionales del sector. A diferencia de proyectos recientes o puramente digitales, Fivestars ha construido su posición adaptándose a la evolución del mercado, los cambios regulatorios y la creciente profesionalización del sector salud y bienestar.

Datos clave de Fivestars:

Más de 20.000 alumnos formados desde su fundación.

Especialización en entrenamiento personal y nutrición deportiva.

Modelo educativo 100% digital con alta tasa de empleabilidad.

Una operación pionera

El sector de la formación fitness en España había permanecido fragmentado y al margen de los grandes movimientos corporativos que sí se han producido en Formación Profesional o preparación de oposiciones. Esta operación abre un nuevo escenario de consolidación en un segmento tradicionalmente atomizado.

Fivestars continuará operando bajo su marca y mantendrá su modelo académico, su identidad y su equipo directivo, mientras se apoya en la plataforma corporativa de Aspasia para fortalecer áreas como tecnología, marketing, ventas y escalabilidad operativa.

Encaje en el plan estratégico 2025-2030 del Grupo Aspasia

La adquisición de Fivestars se suma a la estrategia de diversificación de Grupo Aspasia, que ha lanzado recientemente nuevas líneas de negocio en preparación de oposiciones (Oposita Fijo), formación en tecnología SAP (Hoppers Academy) y microcredenciales digitales (Refactika).

Con esta operación, el grupo refuerza su apuesta por nichos formativos con alta demanda laboral, fuerte componente digital y potencial de consolidación.

Declaraciones de los protagonistas

Juan Salcedo, Director General de Negocio del Grupo Aspasia, ha destacado el encaje estratégico de la operación:

"Fivestars no es una adquisición más: es exactamente el tipo de proyecto que buscábamos. Una marca con historia, con una comunidad de alumnos muy fiel y con un modelo digital maduro. El sector fitness está en plena profesionalización y queremos liderar esa transformación. Fivestars mantendrá su identidad y su equipo, pero ahora contará con los recursos de un grupo que factura más de 50 millones de euros y forma a 120.000 personas al año."

Por su parte, Rafael Romero, CEO y fundador de Fivestars, ha valorado positivamente la integración:

"Después de 14 años construyendo Fivestars, encontrar el socio adecuado para dar el siguiente salto era fundamental. En Grupo Aspasia hemos encontrado un partner que entiende la formación, que respeta nuestra manera de hacer las cosas y que nos aporta músculo en tecnología, marketing y escalabilidad. Nuestros alumnos y nuestro equipo van a notar la diferencia."

Sobre Grupo Aspasia

Grupo Aspasia es un grupo educativo español líder en el mercado de Formación Profesional, formación ocupacional subvencionada, preparación de oposiciones y formación corporativa. Con más de 70 centros en España, 120.000 alumnos anuales y una facturación superior a 50 millones de euros, el grupo ha iniciado una nueva etapa de crecimiento tras la entrada de Growth Partners Capital en julio de 2025. grupoaspasia.com

Sobre Fivestars International Graduate School

Fivestars es una escuela de formación especializada en fitness, entrenamiento personal y nutrición deportiva, con 14 años de trayectoria y reconocimiento como uno de los centros de referencia del sector en España. fivestarsfitness.com

Más información: comunicacion@grupoaspasia.com