Buscan 55 trabajadores en una empresa de alimentación de un pueblo de Palencia

Randstad ha lanzado una nueva oferta de empleo en su portal web. En este caso se trata de 55 vacantes para la posición de operario u operaria de producción en una empresa del sector de la alimentación ubicada en la provincia de Palencia, en este caso en la localidad de Venta de Baños.

“Esta es una gran oportunidad para profesionales con disponibilidad para turnos rotativos de mañana, tarde y noche de días sueltos y con vehículo propio”, han asegurado desde Randstad.

Los seleccionados se encargarán de realizar tareas de manipulación de bollería, envasado y de maquinista, por lo que se valora la experiencia previa en cargos de operario y mozo.

Las posiciones ofrecen contratos temporales de forma continuada, de jornada completa y en modalidad presencial. Se ofrece salario según convenio y trabajar en un ambiente agradable y dinámico.

Los interesados pueden postularse a través de la aplicación móvil de Randstad, disponible para teléfonos móviles con sistema operativo Android e IOS.