Alcampo alegra la Navidad a los pequeños necesitados: reparte más de 200 juguetes nuevos por Reyes

La campaña solidaria de Alcampo, que lleva el nombre de ‘Juguetes para tod@s’ ha cerrado su XXII edición en Castilla y León con la recogida de más de 200 juguetes nuevos en sus cuatro tiendas de la Comunidad.

Juguetes destinados a niños y niñas de familias en situación de vulnerabilidad social en distintos puntos del territorio nacional con el objetivo de que puedan vivir una noche mágica de los Reyes Magos disfrutando de un regalo.

En el conjunto de España, la campaña ha concluido con una recaudación total de más de 9.800 juguetes nuevos.

La campaña estuvo activa hasta el pasado 20 de diciembre de 2025, y se desarrolló en 73 centros Alcampo, donde los clientes han contribuido de forma activa depositando juguetes nuevos en los espacios habilitados en tienda. A ello se ha sumado la implicación de los equipos de Alcampo, encargados de informar y sensibilizar sobre la iniciativa.

Las donaciones han sido canalizadas posteriormente a través de entidades sociales del entorno de cada centro, responsables de hacer llegar los juguetes a las familias beneficiarias que más lo necesitan.

Como parte de su compromiso anual con esta campaña, y de forma adicional a las donaciones realizadas por sus clientes, Alcampo ha realizado una aportación directa de más de 25.000 juguetes nuevos, incluidos en el total recogido.

En 2024, la campaña cerró con más de 7.500 unidades recogidas y desde su puesta en marcha hace más de dos décadas, la campaña ha permitido entregar más de 1.160.000 juguetes gracias a la suma de las donaciones realizadas por sus clientes y las aportaciones de la propia compañía.