Fundación Eurocaja Rural y Plena Inclusión España anuncian proyectos para impulsar la cultura inclusiva

'Talento Artístico' es una convocatoria promovida por Fundación Eurocaja Rural y Plena Inclusión España para apoyar iniciativas culturales inclusivas en fase de desarrollo o ejecución. Esta edición, dirigida al entorno asociativo de Plena Inclusión, ha otorgado cuatro ayudas de 2.000 euros a proyectos que destacan por su creatividad y su capacidad para generar impacto social.

La convocatoria ha reunido propuestas de diferentes disciplinas artísticas: teatro, pintura, escultura, artes plásticas, danza, cine, literatura, música, fotografía y arquitectura.

En total, se han recibido 67 proyectos, procedentes de 22 provincias y 44 localidades diferentes. El total de participantes alcanza la cifra de 1.200, demostrando la fuerza del arte como herramienta de inclusión y participación.

Proyectos seleccionados

Compañía de Teatro Inclusivo - Club de Ocio Amitur (Asprona, Albacete). Compañía de teatro inclusivo donde cada artista aporta su talento en roles adaptados, creando un proyecto auténtico y diverso. Con más de diez años de trayectoria, estrenó en noviembre de este año "Había una vez un circo… ¿o no?", destacando creatividad, emoción e inclusión en el escenario.

¿Quién es más Saputo? - Plena Inclusión Aragón (Zaragoza). Creación del primer juego de cartas en Lectura Fácil para personas con dificultades de comprensión, promoviendo Aragón como destino histórico. Incluye versión online gratuita y metodología basada en gamificación.

A Golpe de Verso - Asociación APSA (Alicante). Proyecto literario y artístico con 30 poetas y 40 ilustradores con discapacidad intelectual o del desarrollo. El libro, fruto de talleres de igualdad, poesía e ilustración, transmite vivencias y mensajes contra la violencia de género, promoviendo sensibilización y educación en igualdad.

Includanza - Fundación San Cebrián (Palencia). Proyecto artístico y social que utiliza las artes escénicas como medio de inclusión y socialización. A través de talleres y creaciones, impulsa la participación activa, la expresión corporal y el reconocimiento del talento de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en la comunidad.

'Talento Artístico' nace y se sostiene gracias a la alianza entre Fundación Eurocaja Rural y Plena Inclusión España. Esta unión suma la capilaridad y experiencia del movimiento asociativo de Plena inclusión con la capacidad de impulso y colaboración territorial de la Fundación, creando una comunidad creativa inclusiva que abre oportunidades reales para que el arte sea accesible, participativo y transformador.

Ambas organizaciones visibilizan el talento, acompañan a las entidades en el desarrollo de sus proyectos y refuerzan el valor de la cultura como motor de inclusión social en todo el país.