Eurocaja Rural dota con 10.000 euros a dos entidades de CyL en favor de la inserción laboral de personas con discapacidad

La Fundación Eurocaja Rural ha seleccionado a dos entidades de Castilla y León entre sus beneficiarias de las ayudas 'Workin' para impulsar la inserción laboral de las personas con discapacidad. Cada una de ellas recibirá 10.000 euros.

Han sido un total de 73 los proyectos presentados a nivel nacional y, entre todos, se han escogido 10 que han resultado ser finalmente las beneficiarias de las ayudas. La Fundación Aspaym de Castilla y León y Alfaem Salud Mental León son las dos entidades de la Comunidad que han convencido a Eurocaja Rural.

La meta de las ayudas es promover la inserción laboral de personas con discapacidad, a quienes se les favorezca su capacitación profesional, autonomía personal e integración en entornos laborales inclusivos.

Llevan convocándose desde 2014 y han beneficiado desde entonces a 110 entidades de formación e inserción laboral para personas con discapacidad.

El proyecto con el que ha resultado beneficiaria la Fundación Aspaym Castilla y León es 'Work&IA: Capacitación Práctica en IA'. Un programa innovador que busca mejorar la empleabilidad mediante el uso práctico de herramientas de inteligencia artificial, online y accesible.

Por otro lado, Alfaem Salud Mental León presentó el proyecto 'Formación Pintor de Paredes'. Se trata de una formación profesional en pintura de interiores, que cuenta con una bolsa de empleo para cubrir la demanda de este perfil.

Los criterios de valoración a la hora de escoger los beneficiarios han sido algunos como que estos programas favoreciesen la fijación de empleo para la inclusión social, mejorasen la empleabilidad y las oportunidades de los colectivos, respetasen derechos fundamentales de las personas o redujeran barreras.

También que estuvieran basados en la sostenibilidad, promoviesen la igualdad de oportunidades y la plena inclusión, estuvieran claramente formulados y de forma completa, explicasen la metodología empleada y demostrasen el impacto social de la iniciativa en las personas y en el entorno.