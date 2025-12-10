Crecimiento récord hipotecario en Castilla y León: Eurocaja Rural multiplica por tres la media del mercado

Eurocaja Rural continúa consolidando su expansión en el negocio hipotecario y Castilla y León se ha convertido en uno de los territorios donde este crecimiento adquiere mayor relevancia.

Entre enero y septiembre, la entidad financiera ha incrementado un 65% el número de hipotecas concedidas en la Comunidad respecto al mismo periodo de 2024, así como más del 76 % en el volumen total financiado, un avance que supera ampliamente la media del sector.

Este impulso en Castilla y León se enmarca en la evolución positiva registrada por Eurocaja Rural en el conjunto del país, donde la entidad ha logrado aumentar más de un 71 % el número de hipotecas (3.585 operaciones adicionales) y un 86 % el importe total concedido, que ya supera los 1.200 millones de euros.

Estas cifras contrastan con el comportamiento del mercado hipotecario nacional, cuyo crecimiento medio se sitúa en el 22 % en operaciones y el 31 % en volumen financiado.

Factores

La entidad atribuye estos resultados a varias claves estratégicas. Entre ellas destaca la flexibilidad de su oferta hipotecaria y la adaptación de los productos a las necesidades de cada cliente, un enfoque que ha favorecido el aumento en la contratación.

También señala como elementos diferenciales el asesoramiento personalizado, donde cada caso se estudia de forma individualizada, y la agilidad en la tramitación, aspectos especialmente valorados en un contexto de elevada competencia bancaria.

Asimismo, Eurocaja Rural resalta el efecto positivo de su amplio catálogo de hipotecas, que incluye opciones a tipo fijo, variable y mixto, así como la creciente implantación de su modelo de negocio cooperativo. Este modelo se está reforzando mediante la apertura de nuevas oficinas en zonas estratégicas, incluidos municipios rurales, fortaleciendo su cercanía y presencia territorial.

Aunque Castilla y León muestra un comportamiento destacado, otras comunidades también han registrado crecimientos significativos.

En la Comunidad Valenciana, los importes financiados han aumentado un 99 %, mientras que en la Comunidad de Madrid el incremento ha sido del 83 %, ambos por encima del ritmo del sector (34 % y 31 % respectivamente).

Por su parte, en Castilla-La Mancha Eurocaja Rural ha concedido ya el 18,2% del total de hipotecas de la región en lo que va de año, con más de 502 millones de euros financiados, lo que supone un crecimiento del 78,2% respecto a 2024.