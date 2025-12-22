Renault Group reacondiciona 6.000 vehículos en sus fábricas de Valladolid y Sevilla en 2025

Renault Group ha desplegado un plan de acción para transformar la industria, minimizando el impacto sobre el clima y los recursos y actuando en cada etapa del ciclo de vida del vehículo: diseño, fabricación, uso y fin de vida.

En este contexto, Renault Group está convencido de que la economía circular tiene un potencial de crecimiento extremadamente poderoso y, por ese motivo, a finales de 2020 lanzó el primer proyecto de Economía Circular del Grupo en la factoría francesa de Flins, a principios de 2023 entró en funcionamiento Refactory Sevilla y en 2025 se ha puesto en marcha Refactory Valladolid.

Como balance de fin de año, la marca celebra este lunes los 6.000 vehículos reacondicionados entre ambas Refactory españolas en 2025, reafirmando así la apuesta del Grupo por una automoción más responsable, innovadora y alineada con los retos medioambientales del presente y del futuro.

Más de 8.000 m2, entre ambos centros de Economía Circular, permiten dar una segunda vida a los vehículos usados ofreciendo vehículos de ocasión de calidad Premium a precios competitivos gracias a la combinación de útiles industriales eficaces y estandarizados con el saber hacer industrial de Renault Group.

Mediante un proceso conocido como Retrofit se realiza un reacondicionamiento exhaustivo de vehículos de las marcas Renault, Dacia y Alpine, acorde con las nuevas tecnologías y regulaciones. Estratégicamente ubicadas, Refactory Sevilla da servicio a la zona sur del país mientras que la planta inaugurada en Valladolid este verano completa su labor optimizando la logística y reduciendo las emisiones asociadas al transporte de vehículos para dar servicio a la zona norte del país.

Cada vehículo es sometido a una minuciosa revisión de 150 puntos de control asegurando que cumple con los más altos estándares de calidad. Además, cuentan con un revolucionario escaneado digital de las huellas de los neumáticos para diagnosticar y corregir la alineación si fuera necesario. Todo ello, en un plazo máximo de dos semanas.

El proyecto Refactory es el corazón de la ambición de Renault Group por la economía circular. El objetivo es la renovación de los vehículos siguiendo una metodología sostenible que limita el consumo y el gasto de recursos y la producción de residuos.

Próximo destino: Red Renew

La marca Renew nació hace dos años para dar respuesta a las necesidades de los clientes que quieran adquirir un vehículo con menos de 10 años de antigüedad pero que, al mismo tiempo, exijan altos estándares de calidad, una garantía con el respaldo de Renault Group y una amplia oferta de servicios como productos financieros o contratos de mantenimiento.

Los clientes que se acerquen a las instalaciones de la Red Renew de los concesionarios Renault podrán identificar los vehículos que han pasado por la Refactory gracias a su certificación “Refactory Certified”.

Los vehículos que pasan por las instalaciones Refactory ofrecen como garantías al cliente: vehículos reacondicionados con útiles industriales que han superado una minuciosa revisión de 150 puntos de control asegurando los más altos estándares de calidad, productos y servicios ecológicos que respetan los estándares de calidad definidos por Renault Group, reduciendo la huella de carbono en todas las etapas del reacondicionamiento optimizando los procesos y los equipamientos.

Un flujo de línea de reacondicionamiento optimizado para minimizar los desplazamientos. Energía verde: el 100% de la energía eléctrica consumida proviene es Green Energy gracias al MOU firmado con Iberdrola. Equipamiento de bajo consumo: iluminación LED, control de la temperatura del taller y un ciclo optimizado del secado.

Un proceso de reacondicionamiento estandarizado por el Renault Group con piezas de recambio homologadas, para aprovisionar al 100% de los VO y todas las marcas y la posibilidad de tener unos servicios adicionales personalizados.

El objetivo de la creación de Factory VO es también de ir más lejos que el reacondicionamiento del vehículo, y proponer al cliente una experiencia de compra positiva, agradable e innovadora con un completo reportaje de foto y video, con opciones de customización en sus accesorios, compra y entrega online si el cliente lo quisiera, entre otros.