La Asociación del Hidrógeno alerta de un déficit eléctrico que pone en riesgo 4.000 M€ en proyectos en Castilla y León

El acceso a la red eléctrica se ha convertido en el principal cuello de botella para el desarrollo del hidrógeno renovable en Castilla y León. Así lo advierte la Asociación Castellano y Leonesa del Hidrógeno, H2CYL, que ha cuantificado en 4.839 megavatios (MW) la demanda eléctrica necesaria para garantizar la viabilidad de los proyectos actualmente en marcha en la Comunidad, muchos de ellos en fases muy avanzadas de tramitación.

Según los datos recopilados por la asociación, más de 1.800 MW corresponden a los ocho proyectos más avanzados del territorio, con inversiones superiores a los 4.000 millones de euros y previsión de entrada en operación antes de 2030. Ninguno de ellos tiene, a día de hoy, garantizado el acceso a la red eléctrica, una circunstancia que podría comprometer incluso la recepción de subvenciones y fondos públicos.

H2CYL ha recabado información de 56 proyectos impulsados por 19 compañías coincidiendo con el proceso de planificación eléctrica abierto por Red Eléctrica y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico hasta el pasado 16 de diciembre. A partir de ese trabajo, la asociación ha elaborado un informe que ha trasladado tanto al Ministerio como a la Junta de Castilla y León, con el objetivo de que sea tenido en cuenta en la planificación definitiva.

“La planificación eléctrica debe alinearse con la realidad industrial del hidrógeno. Sin acceso garantizado a la red, Castilla y León perderá competitividad e inversiones para la transición energética”, ha advertido el gerente de H2CYL, Javier Robador.

El problema, según la asociación, es generalizado y afecta a 27 subestaciones de la red de transporte, con especial gravedad en provincias como Zamora, Soria y León, así como en el eje Palencia-Burgos, donde se concentran varios de los proyectos estratégicos más avanzados.

Aunque el borrador de planificación estatal contempla 36 actuaciones en Castilla y León, H2CYL considera que resultan claramente insuficientes para atender no solo al desarrollo del hidrógeno renovable, sino también a los planes de electrificación de la industria y a otros sectores en expansión como los centros de datos o la digitalización.

Más del 50% de la potencia solicitada está destinada a proyectos industriales para producir metanol, amoniaco y combustibles sintéticos, lo que, a juicio de la asociación, supone una oportunidad para reforzar la industrialización, generar demanda eléctrica estable y contribuir a afrontar el reto demográfico. “No hablamos solo de sostenibilidad, hablamos de industrialización, con proyectos que generan empleo y valor añadido en sectores estratégicos como el transporte, el agroalimentario o la industria química”, concluye Robador.