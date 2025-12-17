Caja Rural de Zamora abre una nueva oficina en Valladolid para llegar a las 15: "Apostamos por la banca de proximidad"

Caja Rural de Zamora continúa consolidando su proyecto de banca de proximidad con la inauguración de la nueva oficina 0109-Valladolid Urbana 9, que está ubicada en la Avenida Miguel Ángel Blanco, número 3, de la ciudad pucelana.

Con esta apertura, la entidad quiere avanzar con su plan de expansión en la provincia, reafirmando su compromiso de ofrecer “un servicio cercano y eficiente a particulares, empresas e instituciones” para “contribuir al desarrollo económico y social del territorio”.

En Valladolid, Caja Rural de Zamora mantiene una vinculación que es “sólida” con la actividad económica y social del entorno, apoyando al tejido empresarial, al comercio local y a los proyectos impulsados por colectivos e instituciones de la provincia”.

En la actualidad, Caja Rural de Zamora cuenta con 376 empleados y una red de 113 puntos de atención al cliente. En Zamora un total de 68, en León 25, en Madrid 3, en Valladolid 15 y otras dos en Ourense.

Desde la entidad aseguran que “el crecimiento sostenido de la entidad es posible gracias al impulso del cooperativismo y a la confianza creciente de empresas, colectivos, asociaciones, instituciones y particulares, que encuentran en Caja Rural un modelo de banca personal y participativa”

En un contexto en el que la cercanía y el trato personalizado se han convertido en valores diferenciales, Caja Rural de Zamora refuerza “su apuesta por un modelo de banca de proximidad que sitúa a la sociedad en el centro”.

Los resultados y beneficios generados revierten directamente en el entorno, consolidando a la entidad como un agente clave en el desarrollo social y económico de las comunidades en las que está presente.