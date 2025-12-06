Muere a los 66 años Juan Carlos Álvarez, CEO de El Enebro, matriz de Vega Sicilia

Juan Carlos Álvarez Mezquíriz ha muerto a los 66 años. Era presidente y consejero delegado de El Enebro, el holding familiar de la familia Álvarez Mezquiriz, que controla las históricas bodegas de Vega Sicilia.

Nacido en Crémenes, un pequeño municipio leonés al que permaneció muy ligado, deja mujer y cuatro hijos. Estudió en el Colegio Santiago Apóstol de Bilbao y se licenció en Economía en la Universidad Complutense de Madrid.

Desde muy joven se incorporó a la estructura familiar, primero en Eulen y después al frente de El Enebro. Entre otras responsabilidades, fue consejero delegado del grupo de servicios y durante catorce años formó parte de los consejos de Argentaria y BBVA.

Álvarez Mezquiriz protagonizó junto a sus hermanos uno de los enfrentamientos más importantes de la última década. Pugnaban por el control de El Enebro (Vega Sicilia) y de Eulen, la otra gran empresa familiar. Una pugna que se cerró en el año 2023 cuando Juan Carlos y sus 6 hermanos pusieron fin a un enfrentamiento que databa del año 2010.

El acuerdo alcanzado entregaba el control total de Grupo Eulen a María José Álvarez. Sus hermanos Juan Carlos, Pablo, Emilio, Elvira y Marta se quedaron con la sociedad patrimonial que controlaba Vega Sicilia.

Con la reestructuración firmada en 2023, María José Álvarez se hizo con 39% de Eulen que le cedieron sus hermanos. Se sumaba al 57% que ya controlaba tras la muerte de su padre. Ella, en cambio, cedió el 15% de El Enebro.

Fue un acuerdo muy sonado, pues ponía fin a una larga disputa familiar en los tribunales que arrancó en 2010 cuando su padre, Daniel Álvarez, dividió El Enebro para repartir el 49% entre sus hijos. Cada uno de ellos se quedó con el 7%.

Más tarde apartó de Eulen a cinco de sus hijos (Marta, Juan Carlos, Emilio, Pablo y Marta) cuando intentaron forzar su retirada, y ellos respondieron haciendo lo mismo con su padre en El Enebro.

Una disputa materializada en una Junta de Accionistas que fue declarada nula cinco años después por el Tribunal Supremo, dando la razón al patriarca de la familia.

Ya en 2015 con la muerte de David Álvarez, el testamento determinó que María José heredaba el 57% del capital de Eulen. Sin embargo, troceó a partes iguales entre Juan Carlos, Marta, Elvira, Emilio y Pablo la sociedad patrimonial El Enebro. Algo que no gustó a los herederos y que provocó que fueran a los tribunales por el reparto.

Años más tarde el ya mencionado acuerdo familiar puso fin a la disputa.

Una "reestructuración que determina un fortalecimiento de ambos grupos empresariales y una mayor dinamización y agilidad en la toma de decisiones que exige la actualidad económica", decía el comunicado emitido por la familia en el que también agradecían el importante papel ejercido por externos para conseguir un consenso entre todos.

Bajo su responsabilidad, El Enebro consolidó un amplio entramado empresarial: el 99,99% de Vega Sicilia; la bodega húngara Tokaj Oremus; Bodegas Alión, Pintia, Deiva y Albalia Autor Inversiones; el 49,98% de la francesa Europvin; y el 50% de Bodegas Benjamin Rothschild & Vega Sicilia.

El último ejercicio dejó cifras que reflejan la solidez del grupo: 8,63 millones de facturación, inversiones inmobiliarias por valor de 35 millones y unos ingresos financieros que alcanzaron los 42,1 millones, impulsados en gran parte por los dividendos de Vega Sicilia. El beneficio final fue de 34,75 millones.

Más allá de los números, su muerte supone el adiós a un gestor que dedicó gran parte de su vida a mantener en pie el legado familiar y a recomponer, con el paso del tiempo, las relaciones que marcaron una de las historias empresariales más complejas del país.