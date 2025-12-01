Un acuerdo sobre la bocina con mejoras salariales evita la huelga en Arcese: "Es positivo, pero siempre queremos más"

Hace unas semanas, concretamente el 10 de noviembre, la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT Valladolid (FesMC UGT) anunciaba la convocatoria de una huelga indefinida en la empresa Arcese.

Esta es una compañía suministradora de piezas para Horse y la decisión se tomaba en asamblea, por la mayoría de la plantilla después de que el sindicato denunciara que los trabajadores “llevaban desde verano desarrollando su labor en una nave obsoleta de la calle Oro 1”.

“No cuenta con las condiciones mínimas y exigibles para trabajar dignamente”, aseguraban desde UGT, que denunciaba el frío constante, la presencia de polvo mezclado con excrementos de paloma, el mal pavimento o la dificultad para manejar, de forma segura, las carretillas elevadoras.

Víctor García, el delegado del Comité de Empresa por UGT, asegura a EL ESPAÑOL de Castilla y León que todo derivó, hace 10 días, en una convocatoria de huelga indefinida que fue apoyada por “el 80% de los trabajadores” de un total de 60 que componen la plantilla.

Tras no llegar a un acuerdo en el Serla la semana pasada, han continuada las negociaciones entre sindicatos y dirección que derivó el pasado jueves 27 de noviembre en un acuerdo que ha evitado la huelga convocada para el miércoles, 3 de diciembre.

“El jueves se llegó a un acuerdo para evitar la huelga indefinida. Se lo expusimos el viernes a los trabajadores. La empresa mejorará la seguridad y la limpieza de las instalaciones y también se ha comprometido a mejorar la ropa laboral y establecer un protocolo de trabajo frente al frío”, explica a este periódico Víctor García.

Añade que “se ha acordado una subida salarial de entre el 4 y el 5% y que el turno de noche se pagará a 2,50 euros la hora”.

“Es positivo, pero siempre queremos más”, ha finalizado el de UGT.