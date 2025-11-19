Dia refuerza su apuesta por Castilla y León con nuevas tiendas y un centro logístico estratégico en León

La cadena de supermercados Dia celebra su 40 aniversario con una firme apuesta por Castilla y León, una Comunidad que considera estratégica y donde su actividad ya supone el 0,8% del PIB y del empleo.

Su director regional, Carlos Aznar, explica a EL ESPAÑOL- Noticias de Castilla y León que la compañía, que cuenta con una amplia red de casi 200 tiendas en esta Comunidad y colabora con más de 100 proveedores locales, prevé seguir su expansión con la apertura de nuevos establecimientos en 2025 en provincias como León, Burgos, Ávila y Valladolid.

Además, el nuevo centro logístico de León será una instalación estratégica para la cadena y se convertirá en el segundo más grande de la compañía. Está previsto que se ponga en marcha en 2026 y creará más de 150 empleos directos.

El crecimiento de la compañía se basa en su modelo de proximidad y capilaridad, con un canal online que le permite llegar al 70% de la población, incluyendo 500 municipios de menos de 10.000 habitantes. Y su ambición es clara: convertirse en la tienda de barrio y online favorita de los castellanos y leoneses.

-Día cumple su 40 aniversario con una apuesta mantenida por Castilla y León. De hecho, continúa abriendo nuevas tiendas. ¿Qué objetivos tiene para esta comunidad autónoma?

Castilla y León es una región estratégica para Dia, donde seguimos reforzando nuestra presencia a través de nuevas aperturas y una red que ya se aproxima a las 200 tiendas. En los últimos meses, se han inaugurado establecimientos en provincias como León, Burgos, Ávila y Valladolid, impulsando el empleo local y consolidando la presencia de Dia tanto en grandes ciudades como en pequeños municipios.

A medio plazo, continuaremos ampliando presencia, extendiendo nuestro servicio online a nuevas localidades y fortaleciendo nuestra capacidad logística con la puesta en marcha de un nuevo centro de distribución en León, cuya apertura está prevista para 2026. Esta instalación dará servicio a cerca de 200 tiendas de Castilla y León y Asturias, y permitirá crear 150 nuevos puestos de trabajo, consolidando el compromiso de Dia con el desarrollo económico y la generación de oportunidades en el territorio.

-¿En qué se traduce esta apuesta por Castilla y León?

Nuestro compromiso con Castilla y León se traduce en hechos concretos. Dia cuenta con cerca de 200 tiendas en la comunidad, lo que supone el 8% de su red nacional, y un servicio online que llega al 70% de los castellanoleoneses. En conjunto, la actividad de Dia representa ya el 0,8% del PIB y del empleo de Castilla y León, reflejo de su peso en la economía regional.

Además, contribuimos activamente a dinamizar las ciudades en las que operamos, colaborando con más de 100 proveedores locales y fomentando el emprendimiento con nuestra red de franquicias, que impulsa el desarrollo y la creación de oportunidades en todo el territorio.

-Una de las primeras tiendas de Dia en CyL de hecho fue en un pueblo de Segovia en 1987, la implicación con Castilla y León y con municipios rurales ha existido desde siempre… ¿Cómo consigue Dia llegar a los municipios pequeños?

En Dia llevamos más de cuatro décadas al lado de nuestros clientes, y cerca de 40 años en Castilla y León. De hecho, en la provincia de Segovia están algunas de nuestras tiendas más antiguas que se remontan a 1987 y que aún, a día de hoy, siguen en funcionamiento.

Aquí contamos con tiendas repartidas por todas las provincias de la Comunidad, desde las capitales como Segovia, León o Valladolid, hasta localidades más pequeñas como Hospital del Órbigo aquí en León o Puebla de Sanabria en Zamora. Además, ofrecemos un servicio online que llega a 1,7 millones de castellanoleoneses, incluidos los de 500 municipios de menos de 10.000 habitantes. Gracias a esta capilaridad y a este servicio online somos capaces de llegar donde otros no llegan.

Porque en Dia somos cercanía y trabajamos para estar allí donde nuestro cliente nos necesita, con una ambición: convertirnos en su tienda de barrio y online favorita. También aquí en Castilla y León.

-Y evoluciona además gracias a fórmulas como el franquiciado. ¿Qué supone el franquiciado de tiendas para Dia y qué proceso sigue?

El franquiciado es una pieza fundamental en el modelo de negocio de Dia, y actualmente representa el 65% de nuestras tiendas. En Castilla y León, la compañía cuenta con más de 100 franquicias, que generan cerca de 600 puestos de trabajo y contribuyen al desarrollo económico y social de la región. Este modelo nos permite impulsar el emprendimiento local, dinamizando la economía y el empleo en cada municipio donde estamos presentes.

Acompañamos al franquiciado en todo el proceso: ofrecemos formación, soporte logístico y tecnológico, y condiciones competitivas para que puedan centrarse en su negocio con el respaldo de una gran marca. Son verdaderos socios que comparten nuestro compromiso con la cercanía y el servicio al cliente.

-No solo es una apuesta porque los ciudadanos tengan una tienda cerca, sino también por los productores locales. ¿Cómo puede una red de tiendas de alimentación ayudar al desarrollo rural?

El impacto de Dia va mucho más allá de la actividad comercial. La compañía genera empleo en las comunidades donde opera y colabora con proveedores locales, impulsando la economía de proximidad y acortando la cadena de suministro.

Este modelo permite que los productos locales lleguen a más hogares, contribuyendo al desarrollo del entorno rural y fortaleciendo el tejido productivo de cada región.

Por otro lado, fomentamos el autoempleo y el emprendimiento gracias a nuestro modelo de franquicia, generando empleo y dinamizando la economía de los municipios pequeños.

-Dia supone 8.000 empleos y un 0,8% del PIB de Castilla y León. ¿Va a seguir creando empleo en la comunidad?

En Dia mantenemos un firme compromiso con la creación de empleo en todas las comunidades en las que operamos. En Castilla y León, generamos 8.000 empleos a lo largo de toda la cadena de valor.

Nuestro objetivo es siempre dinamizar las regiones en las que operamos y generar empleo con las nuevas aperturas y el impulso de la actividad en la región, atendiendo siempre a las necesidades del negocio.

-¿Qué pueden encontrar los castellanos y leoneses en las tiendas Dia? ¿Por qué se caracteriza su surtido?

En Dia ofrecemos un surtido equilibrado, donde puedes encontrar productos de marca Dia de la máxima calidad y las principales marcas de fabricante, porque para nosotros es fundamental que el cliente pueda elegir. Además, seguimos adaptándonos a las nuevas tendencias de consumo, con lanzamientos recientes como la gama para cocinar en AirFryer o los productos sin gluten, reforzando nuestro compromiso de ofrecer un surtido que evoluciona con nuestros clientes.

En la misma línea, en los últimos años, hemos renovado por completo nuestras tiendas bajo un nuevo concepto más amplio, luminoso y accesible, con el objetivo de ofrecer una experiencia de compra rápida, sencilla, asequible y de máxima calidad.

-Uno de los mayores proyectos de Dia en Castilla y León es el nuevo centro logístico de León. ¿Qué va a suponer y qué va a permitir? ¿Este centro logístico servirá sólo a Castilla y León o también a otras regiones cercanas?¿Cuándo está previsto que pueda ponerse en marcha? ¿Cuánto empleo nuevo van a generar estas instalaciones?

El nuevo centro logístico de León será una instalación estratégica para Dia, y se convertirá en el segundo más grande de la compañía por dimensiones. En una primera fase, dará servicio a cerca de 200 tiendas de Castilla y León y Asturias, con capacidad para alcanzar las 300 a medio plazo. Esta infraestructura permitirá impulsar las operaciones en el noroeste peninsular y optimizar los procesos logísticos, mejorando la eficiencia y el servicio a las tiendas.

Su puesta en marcha está prevista para 2026 y supondrá la creación de más de 150 empleos directos, además de un importante impacto económico y social indirecto en la zona.

-Todo esto forma parte de una estrategia de saneamiento de la compañía que ha durado 5 años. ¿Cómo se ha vivido este proceso y qué se ha aprendido de todo este cambio?

Tras casi 5 años de transformación centrado en tres pilares fundamentales – ofrecer un surtido variado y equilibrado basado en la máxima calidad a precios asequibles; la mejor experiencia omnicanal y un nuevo modelo de tienda que permite hacer una compra rápida, completa, cerca de casa y sin gastar de más, hoy Dia se encuentra en una nueva etapa de expansión y crecimiento.

Nuestro modelo ha demostrado ser eficaz bajo el concepto de proximidad, tanto en ciudades grandes como pequeñas. Por ello, continuaremos expandiendo nuestro modelo allí donde exista una oportunidad de estar más cerca de nuestros clientes.

En marzo presentamos nuestro nuevo Plan Estratégico, Creciendo cada día. Se trata de una hoja de ruta a cinco años que tiene como objetivo cautivar al cliente a través de la evolución de nuestra propuesta de valor omnicanal única en proximidad.

-Uno de los mayores éxitos está siendo el rediseño de las marcas propias de Dia. Muchos de los nuevos productos se han hecho incluso virales en redes sociales. ¿Cómo ha sido esta renovación de la marca propia?

Una de las piedras angulares de nuestra transformación ha sido el proyecto de “Nueva calidad Dia” que ha supuesto la renovación total del surtido de marca Dia, con un claro objetivo: lograr la máxima calidad en cada uno de sus productos.

Hemos transformado más de 2.400 referencias de marca propia, pivotando sobre tres valores fundamentales: la calidad, la innovación y la creatividad. A un ritmo de 50 referencias renovadas al mes, con el récord de 139 nuevos productos en marzo de 2021, nada menos, Dia ha centrado nuestros esfuerzos en la “dialización” de la marca, un proceso que ha implicado la revisión de las recetas, con el fin de ofrecer la mejor calidad del mercado apoyándonos en una amplia red de proveedores locales, así como en una nueva propuesta creativa que ha englobado el rediseño de sus packaging y la reformulación de los nombres de los productos anclándonos en el humor, la frescura y la autenticidad.

Seguiremos escuchando las necesidades de los hogares e innovando en gamas y productos alineados con las nuevas tendencias de alimentación y consumo que se desarrollen en el futuro

-¿Cómo ayuda Dia a sus clientes a la hora de ahorrar en la cesta de la compra en el contexto actual?

Nuestro propósito es claro: ser el aliado del ahorro de los hogares españoles. En Dia trabajamos cada día para ofrecer productos de la mejor calidad al mejor precio, haciendo que la compra diaria sea más accesible para todos.

Este año hemos aumentado la inversión en promociones en un 17% hasta los 175 millones de euros, que se traducirán en ofertas semanales de hasta 40% en más de 200 productos y ventajas exclusivas para los socios del Club Dia.

El Club Dia es el primer club de fidelización de un supermercado en España y cuenta ya con casi 6 millones de clientes, que se benefician de descuentos y ventajas exclusivas y de un programa de alianzas con empresas líderes como Endesa o Legálitas, con las que pueden llegar a ahorrar hasta 900€ anuales en la cesta de la compra

Además, la elección de productos Dia, combinada con las ofertas y promociones semanales de Club Dia, permiten ahorrar hasta un 25% del gasto anual en la cesta de la compra de un hogar.

-Dia ha apostado firmemente por el online ¿cuál es vuestra propuesta y qué ventajas tiene para los clientes?

Si no llegamos a través de la tienda física lo hacemos online. En Castilla y León nuestro canal online ofrece servicio al 70% de la población castellanoleonesa, incluidas 500 poblaciones con menos de 10.000 habitantes.

Dia tiene como máxima prioridad estar cada día más cerca de sus clientes atendiendo sus necesidades en cada momento. Para cumplir con este compromiso, hemos impulsado el e-commerce, ofreciendo actualmente la experiencia de compra más rápida del mercado, entregando incluso en el mismo día. Además, tanto desde la web como desde la app, los clientes tienen la flexibilidad de seleccionar entre entregas exprés en menos de 1 hora, en las principales capitales, y programadas para el mismo día o para el día siguiente, junto con una opción de envíos “ecofriendly”, con rutas optimizadas y menos contaminantes.

Lo que diferencia a la app y web Dia es, principalmente, su apuesta por la omnicanalidad, que no es lo habitual en el sector. Nuestra filosofía de “tu compra en un solo lugar” ofrece una experiencia de compra sencilla, rápida y accesible en tan solo tres clics. Desde la pantalla principal puedes acceder a todas las funcionalidades. Permite disfrutar todas las ventajas del ClubDia y acumular tus descuentos en el monedero “Wallet”, que puedes utilizar en tienda, app y web.