TecnoVitae impulsa una herramienta interactiva para conocer la industria de Castilla y León: "Es útil para todos"

El exdecano del Colegio de Ingenieros de Valladolid José Luis Lara, el presidente de Fundación TecnoVitae, Rafael Álvarez, el presidente del CES, Enrique Cabero, y el director general de TecnoVitae, Javier Escribano, durante la rueda de prensa de este martes

La Fundación TecnoVitae ha presentado este martes el Atlas de la Industria en Castilla y León, una herramienta interactiva basada en un mapa que permite conocer de forma clara y visual la distribución, evolución y especialización de la actividad industrial en la Comunidad, por municipios y provincias, facilitando el análisis territorial y la toma de decisiones estratégicas. Una iniciativa que, además, refleja el poder de la unión y la sinergia entre la tecnología, la industria y el impacto social.

La presentación ha tenido lugar en la sede del Consejo Económico y Social de Castilla y León (CESCyL) y su presidente, Enrique Cabero, ha destacado que se trata de un instrumento y herramienta "importante". "Es un instrumento especialmente útil. La Fundación TecnoVitae ha sabido poner en marcha en solo año y medio instrumentos, programas y propuestas especialmente útiles y uno de ellos era la generación de una herramienta para conocer con detalle donde radican las empresas industriales de Castilla y León", ha destacado.

Cabero ha hecho hincapié en que el Atlas de la Industria permite conocer en detalle "a qué se dedican, cuál es su facturación, el empleo que generan y las principales características de los entornos en los que trabajan" las empresas.

El presidente del CES ha subrayado que "es un reto preparar una herramienta de esta naturaleza" ya que "necesita un desarrollo informático muy intuitivo para que sea útil y fácil de manejar, necesita contar con datos comparables y fiables". "Por eso se ha acudido a datos oficiales y todo eso se ha puesto en común y se ha preparado una herramienta útil que seguirá ampliándose", ha señalado.

Y ha querido trasladar un agradecimiento "muy cordial, personal e institucional" a la Fundación TecnoVitae por haber hecho realidad este proyecto y también un agradecimiento a las instituciones "que han colaborado en la elaboración y preparación de este Atlas de la Industria de Castilla y León".

Un Atlas "útil para todos"

El director general de la Fundación TecnoVitae, Javier Escribano, ha apuntado que la herramienta "ha sido creada con diferentes fines" pero que es "útil para todos". Como ejemplo, ha señalado que "sirve a un estudiante que está decidiendo qué quiere estudiar y que a veces solo piensa en marcharse de la Comunidad por desconocimiento de la gran riqueza industrial de la Comunidad" pero también a alguien que "está trabajando fuera y piensa en regresar".

En concreto, la herramienta permite geoposicionar la actividad industrial de Castilla y León en un mapa y conocer que esa actividad "está mucho más cerca de lo que pensamos". "Puede ser de interés para prácticamente todo el mundo", ha insistido Escribano.

Para acceder al Atlas de la Industria en Castilla y León, debe teclearse la dirección web fundaciontecnovitae.org y, después, en la web de la Fundación, la persona que acceda se encontrará un botón que indicará 'Atlas' y que le llevará a una web que permitirá "ir por municipios, provincias o la Comunidad al completo".

Escribano ha detallado que es accesible desde el ordenador y desde el móvil y que "podemos ir desde una visión global de la Comunidad hasta una visión de detalle que serán los municipios".

Una herramienta viva

El director general ha realizado un recorrido como ejemplo, mostrando como, al acceder al mapa, en la columna de la izquierda se pueden seleccionar un montón de filtros, con las diferentes actividades de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) relacionadas con el mundo de la industria, por número de empleados, por resultados del ejercicio y por ingresos de explotación.

"Solamente este valor de geoposicionar de forma instantánea aporta un valor considerable", ha detallado Escribano, que ha señalado que la financiación de la herramienta se basa en las aportaciones que "libremente" se hacen a la institución. "Animo a que se sume quien lo considere positivo", ha destacado.

Además, Escribano ha hecho hincapié en que la Fundación TecnoVitae ha estado "bastante tiempo" trabajando en el Atlas de la Industria y ha detallado que el coste total de la puesta en marcha de la herramienta ha sido de 15.000 euros, aunque ha recordado que el Atlas tendrá actualizaciones el año que viene.

"Es la versión 1 sobre la que iremos lanzando en años sucesivos datos que nos permitan conocer, por ejemplo cuales van a ser las profesiones más demandadas en los próximos años. Es la base que nos permitirá construir año tras año", ha señalado.

Fijar población joven

El presidente de la Fundación TecnoVitae, Rafael Álvarez, ha lamentado que muchos egresados de la Comunidad se marchen de la misma por considerar que no tendrán las suficientes oportunidades laborales y ha señalado que esta herramienta puede permitir que ellos mismos "puedan ver las empresas que hay en Castilla y León, que las hay y muy potentes".

"Queremos que de alguna manera ayude a fijar esa población joven en la Comunidad y que permita a aquellos que hayan tenido que salir volver", ha señalado, destacando el "potencial industrial" de Castilla y León. "Tenemos que seguir trabajando para que se conserve y aumente", ha zanjado.