TecnoVitae lanza un concurso para universitarios sobre cómo usar la IA para conseguir una Europa autónoma

La Fundación TecnoVitae ha puesto en marcha el concurso 3x3 TecnoVitae-Europa en manos jóvenes, con el objetivo de impulsar el pensamiento estratégico, el trabajo en equipo y las habilidades comunicativas de los universitarios de Castilla y León.

Esta iniciativa promueve la innovación, el emprendimiento y el desarrollo tecnológico con un compromiso de impacto social. El concurso invita a los estudiantes a generar ideas novedosas para desafíos reales de la sociedad europea actual.

El reto central de la primera edición es: "Una Europa autónoma: ¿cómo usar la IA para que Europa dependa menos de otros?". Los equipos deben presentar propuestas factibles abordadas desde seis enfoques: tecnología, innovación, sostenibilidad, economía, cultura y sociedad.

El director general de la Fundación TecnoVitae, Javier Escribano, apuntó que "3x3 TecnoVitae no es un concurso convencional, sino una experiencia" que combina aprendizaje y competición. Hizo hincapié en que participar es muy sencillo y está abierto a estudiantes de cualquier área del conocimiento. Por ejemplo, señaló que la utilización de la IA requiere disciplinas como la filosofía y la sociología, no solo la ciencia.

El concurso cuenta con la colaboración del Consejo Económico y Social de Castilla y León (CESCyL), patrono de la Fundación. Su presidente, Enrique Cabero, destacó que el programa busca contribuir a la adquisición de habilidades esenciales para el futuro profesional. También persigue facilitar el mejor conocimiento de las actividades económicas y sociales desarrolladas en la Comunidad Autónoma.

Por su parte, Miguel Ángel Mariscal, vicerrector de la Universidad de Burgos, valoró positivamente que 3x3 TecnoVitae fomente el trabajo en equipos multidisciplinares, lo cual es vital en el entorno empresarial. Asimismo, señaló que el concurso favorece la cohesión territorial al involucrar a las cuatro universidades públicas de Castilla y León. Diego Soto García, de la Universidad de León, añadió que el concurso dinamiza la formación universitaria fuera de las aulas.

Un viaje para el equipo ganador

Pueden participar estudiantes de cualquier carrera de las universidades públicas de Burgos, León, Salamanca y Valladolid. Los equipos deben ser de entre tres y cinco personas, promoviendo la diversidad de perfiles para sumar miradas distintas. El concurso ya está en marcha, por lo que la inscripción debe hacerse cuanto antes en 3x3.tecnovitae.org.

Los equipos deberán contar con un tutor que les ayudará a establecer plazos y mantener la motivación, y un mentor. Esta figura es esencial para garantizar que los proyectos se desarrollen con rigor, visión realista y altos estándares profesionales. El mentor también refuerza el aprendizaje práctico y prepara a los jóvenes para entornos de innovación y exigencia.

3x3 TecnoVitae arrancó con una fase online que consta de tres sencillas pruebas cooperativas. Estas pruebas se reparten en los meses de octubre, noviembre y diciembre, valoradas con un máximo de 30 puntos. Los detalles de las pruebas se pueden consultar en la web oficial, y un panel de clasificación permite seguir la puntuación en tiempo real.

Los cinco equipos con mejor puntuación pasarán a la fase final, la cual se desarrollará de forma presencial en febrero de 2026. Los clasificados deberán presentar su propuesta final ante un jurado designado por la Fundación TecnoVitae, que valorará el trabajo de ambas fases.

El equipo ganador de 3x3 TecnoVitae obtendrá un premio experiencial: un viaje formativo a un país europeo. Sus integrantes podrán visitar la institución o centro tecnológico de su elección, para conocer el ecosistema de innovación y conectar con profesionales del sector.