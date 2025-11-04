Puerta del Campo, toda una vida de pasión por la naturaleza y versatilidad: "Recibimos a casi 10.000 personas al año"

Los socios de la cooperativa Puerta del Campo Francisco Herrero, Jesús García, Mónica Delgado y José Ángel Martín en sus instalaciones en la provincia de Segovia

En plena vertiente segoviana de la Sierra de Guadarrama, en una extensión de 29 hectáreas dentro de un frondoso robledal autóctono, se alzan las instalaciones de Puerta del Campo, una cooperativa impulsada en 1984, hace ya 41 años, con el objetivo de acercar lo natural, lo rural y lo tradicional a sus visitantes. Ubicado a tan solo tres kilómetros del Real Sitio de la Granja de San Ildefonso y a nueve de la ciudad de Segovia, este complejo ofrece un marco incomparable para aprender, jugar y divertirse.

Se trata de una empresa impulsada por un grupo de personas apasionadas por la naturaleza que, en la actualidad, ofrece un albergue turístico, una granja escuela, un restaurante, campamentos de verano, actividades de turismo activo y espacio para autocaravanas y que ha sabido innovar y ser versátil para adaptarse a las circunstancias en un contexto cambiante. Cuatro décadas después de su surgimiento, esta sociedad cooperativa recibirá un merecido reconocimiento a su trayectoria.

El próximo lunes, 10 de noviembre, Puerta del Campo será galardonada con el premio a la mejor empresa cooperativa del año en el marco de la XVI edición de los Premios Castilla y León al Cooperativismo y la Economía Social, en un evento que tendrá lugar en Salamanca. Un galardón con el que la Junta de Castilla y León quiere reconocer a una compañía que recibe casi 10.000 visitantes al año, con casi un millón de euros de facturación, y que genera hasta 50 empleos en temporada alta.

"Es un privilegio"

El presidente de la cooperativa, José Ángel Martín, asegura, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, que recibir este galardón "es un privilegio". "Es el año internacional del cooperativismo y este año la administración se ha volcado un poquito más y está haciendo más hincapié en esta fórmula empresarial. Nos llamó la directora de Economía Social para comunicárnoslo y es un privilegio recibir este premio después de 41 años trabajando con esta fórmula de cooperativismo, es algo importante", ha afirmado.

Martín destaca que Puerta del Campo surgió en 1984, cuando un grupo de personas apasionadas por la naturaleza −entre ellos profesores, administrativos, agropecuarios y artesanos− decidieron impulsar un proyecto "muy ambicioso" en una finca que era un antiguo campamento militar que había sido utilizado por las Milicias Universitarias durante 30 años.

"Lo dejaron de usar, se vinieron abajo casi todos los edificios, era una finca grande y casi todo estaba en ruinas. Nosotros presentamos un proyecto de rehabilitación y creamos un proyecto innovador donde queríamos ofrecer opciones educativas, culturales y de convivencia en el medio rural, integrando un poco con el ocio y la formación", recuerda.

Las instalaciones de Puerta del Campo

El presidente de la cooperativa asegura, además, que uno de los objetivos fundamentales era "crear puestos de trabajo" y que, desde sus instalaciones, trataban de acercar la artesanía y los usos tradicionales "a los niños y jóvenes". "Antes no existía este boom del turismo rural y no queríamos ofrecer lo típico, queríamos ofrecer a la gente el medio en el que vivimos y poner en valor las tradiciones de la gente mayor que ha vivido siempre en los pueblos", subraya.

La capacidad de ser versátiles

Durante sus más de cuatro décadas de existencia, Puerta del Campo ha vivido una constante evolución y sus responsables han sabido adaptarse a las circunstancias, teniendo la capacidad de innovar, de ser versátiles y de impulsar actividades diferentes.

Martín recuerda que la cooperativa "se montó como granja escuela pero también con el aspecto productivo". "Una parte era pedagógica y otra productiva, también estaba la zona de explotación ganadera, la parte de artesanía con artesanos dedicados al textil o a la madera y todo eso se vendía en tiendas nuestras o en ferias, y era un escaparate un poco de todo", señala.

Y apunta que, después, el turismo "ha ido evolucionado". "Ese tipo de actividades artesanales han ido cayendo en desuso y hemos ido evolucionando hacia actividades más de ocio, de educación ambiental y también de un ocio sostenible, más cultural y de campo. El mismo mercado nos ha ido cambiando y hemos abierto el abanico", señala.

El presidente de la cooperativa hace hincapié en el esfuerzo y el trabajo que les costó edificar las instalaciones de Puerta del Campo. "Nos costó pedir muchos créditos, que antes eran al 16 y al 19%, y eso suponía hipotecar nuestras casas y nuestros coches. Nos pusimos las pilas y lo sacamos adelante", asegura, haciendo hincapié en que, en la actualidad, el complejo va más dirigido a actividades de ocio.

"Hemos introducido todas esas actividades de rocódromo, de parque de cuerdas, tirolinas, hacemos un poco de todo, y esto es una parte de la actividad que desarrollamos, luego está la parte productiva de artesanía que se vendía en tiendas y la parte de albergue en la que hemos recibido grupos de todo tipo", apunta.

Panorámica de Puerta del Campo

Martín señala que, en la actualidad, permanecen cuatro socios en Puerta del Campo: él mismo, Francisco Herrero, Jesús García y Mónica Delgado. "Todo lo hacemos nosotros, ahora quedamos cuatro y a lo largo de estos 40 años ha habido mucha gente que se ha quedado en el camino, algunos que se han cansado del proyecto, otros que se han jubilado, otros que han enfermado o han fallecido, ha habido mucha evolución, pero hemos tenido la capacidad de innovar, de ser muy versátiles y de hacer actividades muy diferentes", insiste.

Un sinfín de actividades

El presidente de la cooperativa se muestra orgulloso del sinfín de actividades y eventos que ha albergado y alberga Puerta del Campo, destacando un evento con el naturalista Jesús Garzón, que impulsó la creación del parque nacional de Monfragüe, una asamblea de pastores nómadas que trajo a personas de Mongolia, la Patagonia o Jordania y actividades inclusivas como un campamento de la Cruz de Malta que llevó a las instalaciones a 250 personas con discapacidad junto a otras 200 de apoyo.

"Cambiamos toda la estructura de nuestras instalaciones para adaptarnos a todo eso y vienen muchísimos grupos. Recibimos grupos de toda índole, durante la Guerra de Bosnia recibimos a un montón de niños de la guerra, hemos recibido a grupos que vienen a meditar, a hacer taichi, montaña o cicloturismo", comenta, entre los muchos ejemplos de los grupos que han pasado por Puerta del Campo.

Martín también señala otros espacios de importancia de las instalaciones, como el restaurante que, asegura, "funciona muy bien" y con el que llevan "muchos años", y el área de autocaravanas que impulsaron durante la pandemia de la Covid-19, un buen ejemplo de su capacidad de adaptación a las circunstancias. "Hacemos un poco de todo y nos adaptamos un poco a todo y tenemos esa capacidad de ofrecer el entorno y nuestras actividades", afirma.

Pero la amplia y variada oferta de Puerta del Campo no se limita a sus 29 hectáreas. "Hay un montón de rutas y cuando vienen colegios de toda España hacemos la ruta de los castillos y recorremos toda la provincia con ellos para darles a conocer nuestro entorno", señala, mostrando con claridad esa vocación de defensa y preservación del territorio segoviano.

La dificultad de encontrar trabajadores

Martín recuerda, en sus declaraciones a este medio, que la empresa ha superado, en estos más de 40 años de historia, "muchas crisis económicas y sanitarias" y que aún así se han "mantenido" pero subraya que el momento actual es "muy difícil" por la dificultad de encontrar trabajadores.

Parque de Cuerdas de Puerta del Campo

"Ahora mismo está la cosa muy difícil porque no hay mucha gente que quiera trabajar. No es un sitio de hostelería al uso, aquí nuestro personal hace una jornada de mañana o de tarde y no son trabajos leoninos, y aun así no encontramos mucha gente para trabajar, no sé qué pasa en este país pero no es muy difícil", apunta.

Y subraya que el año pasado los socios se vieron obligados a desempeñar labores que no llevaban a cabo desde hace casi 40 años "por falta de gente para que haga ciertos trabajos". "Ahora nos toca dedicarnos también a eso, no solo a la gestión de la empresa", apunta.

Casi un millón de facturación

Martín destaca la potencia de Puerta del Campo en el sector a nivel autonómico. "Creo que se han fijado en nosotros por el volumen que movemos, porque llegamos casi al millón de facturación. No es que nos hagamos ricos, seguimos trabajando y todo lo que hacemos aquí lo hacemos nosotros, ya sea reparar una teja en el tejado o una mesa que se ha estropeado o la cocina del restaurante, y estamos saneados, hay cerca de 45 personas trabajando y en las temporadas altas llegamos a 50", apunta.

Además, comenta que, durante el año 2024, sus instalaciones recibieron a cerca de 10.000 personas entre niños, jóvenes y adultos. "Vamos creciendo, aunque no quisiéramos morir de éxito", señala.

Potenciar las cooperativas

El presidente de Puerta del Campo reclama a las administraciones que "se vuelquen más en potenciar las cooperativas". "La fórmula cooperativa es una fórmula ideal porque una persona que quiere montar un negocio está solo y en una cooperativa tienes gente que te apoya y que muchas veces tira del negocio", asegura.

Y hace hincapié en los beneficios de potenciar ese tipo de fórmula en las empresas para que haya más cooperativas "para que los jóvenes puedan apoyarse los unos a los otros y sacar adelante los negocios". "Es lo que realmente genera dinero en este país y me gustaría que la administración se volcara más en potenciar este tipo de fórmulas empresariales", zanja. Puerta del Campo, toda una vida de pasión por la naturaleza y versatilidad que recibirá un merecido reconocimiento a sus más de 40 años de trayectoria.