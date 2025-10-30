Fundación Eurocaja Rural y CEOE acercan a los empresarios de Ávila el liderazgo basado en la empatía, cercanía y honradez

La Fundación Eurocaja Rural, junto a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) Ávila, han celebrado este jueves una sesión formativa de liderazgo consciente para los empresarios de la provincia, donde han tratado los beneficios y ventajas de aplicar en las compañías un liderazgo más consciente y humano para llegar a los objetivos.

Ha tenido lugar en el Salón Cúpula del Palacio de Sofraga en Ávila. La iniciativa ha estado impartida por la ponente experta en neuroemprendimiento Cristina Amor, también CEOE de Grow Up Together y especialista en mentorización y acompañamiento de emprendedores y empresarios.

Asimismo, han participado el presidente de la Fundación Eurocaja Rural, Javier López Martín, y su homólogo en CEOE Ávila, Diego Díez López.

Cristina Amor ha explicado qué es el liderazgo consciente, que "empieza sabiendo quiénes somos", ya que "no podemos motivar a otros sin saber qué nos motiva, ni podemos liderar empresas si no sabemos quiénes somos ni qué queremos".

"Es una visión más humana, poniendo el foco en conocernos, en gestionarnos, en ser empáticos y hablaremos de ejemplos de cómo la amabilidad o la compasión no nos hace más débiles, sino más valientes y potentes a la hora de alcanzar los objetivos que nos propongamos, tanto dentro de la empresa como a nivel personal", ha avanzado al inicio.

Por otro lado, el presidente de la Fundación Eurocaja Rural ha destacado la importancia de incorporar en el liderazgo y la cultura empresarial algunos conceptos como el buen gobierno, principios como la cercanía, la humildad, la honradez, objetivos como el compromiso social y la profesionalidad.

"Todos necesitamos aprender, poner los pies en la tierra y ser conscientes de las decisiones que tomamos, y de las implicaciones que conllevan estas decisiones. Y les pondré como ejemplo el caso de Eurocaja Rural que, en el peor momento de la crisis financiera, cuando se despedía personal y cerraban oficinas, apostó por un plan de expansión que le ha permitido crecer en número de oficinas, equipo humano y empleados", ha añadido.

Precisamente, ha recordado que hace unos días celebraron la apertura de la oficina número 500 en España. "Es remar contracorriente, pero ahí están nuestros resultados, no solo financieros, sino también el impacto social de nuestra entidad", ha apuntado.

Por último, el presidente de CEOE Ávila ha subrayado que los empresarios son "referente para mucha gente", por lo que esta jornada les ayuda a "ser conscientes de ese papel que jugamos en la sociedad, de ese liderazgo que hay veces que no creemos, pero que tenemos como empresarios".

"El compromiso de Fundación Eurocaja Rural y CEOE Ávila a través de este proyecto ayuda a fortalecer el ecosistema empresarial y es una prueba del compromiso mutuo institucional", ha zanjado.

Entre los contenidos abordados en la jornada, significar que se han analizado las claves del liderazgo efectivo y responsable aplicadas al día a día de la empresa; el autoconocimiento y autogestión emocional para liderar los negocios con coherencia; cómo mejorar la toma de decisiones desde el conocimiento del cerebro o cómo trabajar la mentalidad para transformar la actividad empresarial y crear oportunidades propias.