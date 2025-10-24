Las casas plegables desde 12.000 € y fabricadas en China que revolucionan el mercado: "Se instalan en 24 horas"

Comprar una casa y tenerla lista para habitar al día siguiente. Es la revolucionaria apuesta que desarrolla una empresa con sede en Málaga pero que opera en toda España. Se trata de una casa móvil extensible de una sola pieza que "extiende las alas" al colocarse en el terreno del cliente.

David Acedo, del Departamento Comercial de Tucasamobil.com, asegura que la acogida de este tipo de casas está siendo todo un éxito. "Nunca puedo completar todas las casas que tengo en exposición porque las vendo antes de que lleguen".

Con este nuevo concepto, si la casa comprada está en el almacén, se sirve en 24 horas. La instalación se completa en una mañana. "No es una casa modular, es una casa de un solo componente, que está distribuida en tres bloques. El bloque central es el que incluye todas las instalaciones, el más rígido en cuanto a la parte estructural de acero galvanizado. Una vez llegados al terreno del cliente lo abrimos como si fuera un puzle. Abrimos las dos alas, impermeabilizamos la casa y ya dejamos la casa totalmente montada en tres horas aproximadamente".

Si la vivienda elegida hay que fabricarla, el plazo de entrega es de unos tres meses. "En este caso decides el color de la fachada, los suelos, la distribución interior. Quitas, pones, añades habitaciones y espacios. Lo puedes adaptar para cualquier uso", relata David Acedo.

Los precios de estas casas extensibles van desde 12.000 euros para una vivienda mini de 26 metros cuadrados hasta los 40.000 para la versión más grande de 72 metros cuadrados. Entre medias, otras dos versiones de 36 y 54 metros cuadrados con un coste de 20.000 y 30.000 euros respectivamente.

Esta idea innovadora es posible gracias a un material que la empresa encontró en China. "Todo este proceso lleva más o menos cuatro años en marcha. Nuestra empresa tiene otras líneas de negocio de movilidad eléctrica, o sea, de coches, minicoches, motos y bicicletas eléctricas y nuestros proveedores están en China. Y entonces fue en China donde localizamos este producto".

David Acedo, de Tucasamobil.com

Solución para jóvenes

El grave problema de acceso a la vivienda que sufre nuestro país está lanzando a muchos jóvenes a este tipo de nuevas soluciones. "Nuestro cliente tipo, diría que el 70%, es un soltero o pareja joven que busca su primera vivienda", asegura Acedo.

Sin embargo, estas casas extensibles también se están comprando para otros muchos usos. "Tenemos clientes que las utilizan para explotación comercial, para oficinas de ventas o directamente para explotación inmobiliaria. Compran casas extensibles para alquilarlas y se alquilan con una rapidez increíble".

También existe una versión autosuficiente de estas casas. Se trata de una versión en la que se instalan placas solares y un sistema de depuración de agua autónomo. "Tiene su propia energía y depura sus aguas con un sistema que se llama por oxidación total. Tiene impacto cero desde el punto de vista ecológico".

Esta empresa andaluza está recibiendo multitud de interesados de Castilla y León por sus casas extensibles. "Nos llama mucha gente de Castilla y León, hay mucho terreno, hay mucha zona verde y hemos instalado ya bastantes casas".

Una de las últimas compras ha sido en Maello (Ávila). "Una chica que nos conoció en una feria en Marbella se enamoró de la casa en cuanto la vio". David Acedo relata cómo en el pueblo abulense se ha producido un efecto contagio desde que instalaron la primera vivienda. "Han visto un horizonte abierto y si no recuerdo mal ya hemos llevado allí cuatro casas".

Entre ellos un cliente que ha comprado dos de estas casas plegables que dedicará a usos distintos. "Una como residencia habitual y la otra para montar una peluquería canina".

Por el momento, la forma de contacto es a través de la web y las redes sociales, aunque en la mente de esta empresa está tener presencia en diferentes comunidades autónomas. "En mi plan comercial para este año estaba previsto tener distribuidores en todas las comunidades autónomas, pero no doy abasto".